ОРЕАНДА-НОВОСТИ Депозиты в Казахстане стали дешевле. Крупные банки уменьшили вознаграждение по тенговым вкладам в среднем на полтора процента. Это связывают как со снижением базовой ставки Нацбанка, так и с решением Фонда гарантирования депозитов.



С этого года там снизили эффективную ставку до 14 процентов.



Сначала Нацбанк снизил базовую ставку до 12 процентов, потом Фонд гарантирования депозитов ограничил эффективную до 14. И вот крупные банки ожидаемо вступили в эту игру на понижение. Снижать стали процентные ставки по депозитам в тенге. В среднем вознаграждение упало на полтора процента. В Фонде гарантирования считают, что это пойдет самим банкам исключительно на пользу. Их клиентам – тоже.



Новые правила распространяются исключительно на новые депозиты. Ну, или на обновленные. До окончания срока договора на счета, открытые в 2016 году, действуют прежние высокие ставки: до 15 процентов. В крупнейшем банке страны считают, что решение об ограничении эффективной ставки приведет, скорее, не к конкуренции, а к общему знаменателю.



"Максимально эффективная ставка, она больше сравняет условия между банками. Клиенты больше будут уже смотреть не на сами ставки по депозитам, а смотреть все-таки в первую очередь на имидж банка, его устойчивость, на лояльность, привлекательность самого банка", - считает директор департамента развития и разработки розничных продуктов Сауле Елеуова.



А вот на стоимость кредитов ограничение ставки если и повлияет, то незначительно. Так говорят в банках.



Независимые же эксперты считают, что и призрачной надежды на то, что кредиты станут дешевле, нет.



Банки могут устанавливать ставки по депозитам и выше гарантированных КФГД. Но в этом случае их обяжут делать дополнительные отчисления в фонд. Поэтому рассчитывать на это не приходится.



Между тем, в Национальном банке объяснили, почему с нового года коммерческие банки снизили процентные ставки по депозитам. Как выяснилось, эта мера должна упорядочить выплаты по вкладам, сообщает 31 канал.



"Во всех рекламных продуктах банки использовали годовую эффективную ставку вознаграждения, которая на процент и более была выше, но фактически заемщик на руки получал номинальную ставку вознаграждения. Вот в целях для того, чтобы это перестало быть путаницей, теперь в своих рекламных продуктах банки должны указывать годовую ставку вознаграждения, которую заемщик фактически получит", - пояснил директор департамента по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБ РК Александр Тереньтьев.



В Национальном банке уверены, что снижение процентов по вкладам не повлияет на привлекательность тенговых депозитов.