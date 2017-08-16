Компания "Кубаньэнерго" провела диагностику порядка 130 км высоковольтных линий
В рамках реализации мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Кубани, специалисты филиала выполнили тепловизионное обследование 11 воздушных линий классом напряжения 110 кВ на территории Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов.
- Преимущество тепловизионного обследования состоит в том, что проверка электрооборудования ведётся под напряжением, то есть отключать линию во время обследования нет необходимости, - прокомментировал директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.
Тепловизионное обследование - современный тип диагностики, позволяющий обнаружить дефект провода, связанный с повышенным нагревом в местах контактных соединений. Тепловизор - прибор высокой чувствительности, который помогает проводить в диапазоне частот инфракрасного излучения диагностику энергооборудования и обследование установок. Дефекты, которые человек не всегда может увидеть невооружённым глазом, обнажаются в инфракрасных лучах.
Всего в текущем году специалистами филиала намечено провести тепловизионный контроль более 40 энергообъектов расположенных в Выселковском, Кореновском, Тбилисском, и Усть-Лабинском энергорайонах.