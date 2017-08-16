ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Энергетики Усть-Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") в целях подготовки оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2016/2017 гг., провели тепловизионное обследование 130 километров воздушных линий 110 кВ в четырёх районах Краснодарского края.

В рамках реализации мероприятий по повышению надёжности функционирования объектов электросетевого комплекса Кубани, специалисты филиала выполнили тепловизионное обследование 11 воздушных линий классом напряжения 110 кВ на территории Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов.

- Преимущество тепловизионного обследования состоит в том, что проверка электрооборудования ведётся под напряжением, то есть отключать линию во время обследования нет необходимости, - прокомментировал директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов.

Тепловизионное обследование - современный тип диагностики, позволяющий обнаружить дефект провода, связанный с повышенным нагревом в местах контактных соединений. Тепловизор - прибор высокой чувствительности, который помогает проводить в диапазоне частот инфракрасного излучения диагностику энергооборудования и обследование установок. Дефекты, которые человек не всегда может увидеть невооружённым глазом, обнажаются в инфракрасных лучах.

Всего в текущем году специалистами филиала намечено провести тепловизионный контроль более 40 энергообъектов расположенных в Выселковском, Кореновском, Тбилисском, и Усть-Лабинском энергорайонах.