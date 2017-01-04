ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Укрстройинвестбанк» (г. Киев) на уровне uaВВB. Прогноз рейтинга – стабильный. При обновлении кредитного рейтинга агентство использовало финансовую отчётность АО «Укрстройинвестбанк» за 2014-2015 гг. и І-ІІІ кварталы 2016 года, а также внутреннюю информацию, предоставленную банком в ходе рейтингового процесса.

Заёмщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBВ характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заёмщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:

  • достаточные показатели ликвидности;
  • приемлемая валютная структура клиентского кредитного портфеля и ресурсной базы;
  • открытость и прозрачность.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга:

  • концентрация клиентского кредитного портфеля по основным заёмщикам и незначительный уровень резервирования по кредитным операциям, что может негативно повлиять на ликвидность и капитализацию;
  • чувствительность банка к системному риску, обусловленная концентрацией средств на НОСТРО счете;
  • концентрация средств субъектов хозяйствования и кредитного портфеля корпоративных клиентов по видам экономической деятельности;
  • значительный объем средств на текущих счетах клиентов на фоне концентрации по основным кредиторам, что ограничивает финансовую гибкость Банка;
  • низкие показатели эффективности деятельности.