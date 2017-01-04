"Кредит-Рейтинг" подтвердил рейтинг АО "Укрстройинвестбанк" на уровне uaВВB
04.01.2017, 14:50
Заёмщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBВ характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заёмщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.
Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:
- достаточные показатели ликвидности;
- приемлемая валютная структура клиентского кредитного портфеля и ресурсной базы;
- открытость и прозрачность.
Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга:
- концентрация клиентского кредитного портфеля по основным заёмщикам и незначительный уровень резервирования по кредитным операциям, что может негативно повлиять на ликвидность и капитализацию;
- чувствительность банка к системному риску, обусловленная концентрацией средств на НОСТРО счете;
- концентрация средств субъектов хозяйствования и кредитного портфеля корпоративных клиентов по видам экономической деятельности;
- значительный объем средств на текущих счетах клиентов на фоне концентрации по основным кредиторам, что ограничивает финансовую гибкость Банка;
- низкие показатели эффективности деятельности.