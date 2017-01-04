Заёмщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBВ характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заёмщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.

Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года.

Факторы, поддерживающие уровень кредитного рейтинга:

достаточные показатели ликвидности;

приемлемая валютная структура клиентского кредитного портфеля и ресурсной базы;

открытость и прозрачность.

Факторы, ограничивающие уровень кредитного рейтинга: