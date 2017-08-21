ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Адыгейском филиале ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") проводится модернизация системы учёта электроэнергии Красногвардейского района Адыгеи, в ходе которой на первом этапе планируется автоматизировать учёт за счёт установки 600 "умных" приборов учёта. Потребителям компании современные счётчики будут установлены бесплатно, одновременно будет выполнена замена ответвлений в домовладения с помощью безопасного самонесущего изолированного провода.

В первую очередь планируется автоматизировать учёт электроэнергии у тех юридических и бытовых потребителей района, которые находятся в проблемных участках электросети.

Устанавливаемые электросчётчики отечественного производства имеют ряд преимуществ как с экономической, так и технической точки зрения. Они обладают высоким классом точности и функциями дистанционной передачи данных об энергопотреблении.

Современные приборы учёта пресекают возможность несанкционированного вмешательства в их работу. В некоторых случаях приборы учёта помогут предотвратить пожар, связанный с коротким замыканием, так как при соответствующих настройках способны контролировать "токи утечки" и отключать электроснабжение при достижении опасных значений.

Электросчётчики будут установлены на опорах воздушных линий электропередачи в точке подключения абонента к электрической сети. Вместе с монтажом приборов учёта будет заменено ответвление в домовладение на более надёжный и безопасный самонесущий изолированный провод.

- Выгода для потребителя от такого счётчика очевидна. Во-первых, они будут установлены бесплатно и ответственность за их эксплуатацию ложится на сетевую компанию, что избавляет абонентов от расходов на их содержание. Современная система учёта позволяет вести учёт по времени суток, что тоже экономит расходы населения при переходе на многотарифный режим расчётов, - считает директор Адыгейских электросетей Юрий Хомиченко.

Кроме того, новые приборы учёта осуществляют контроль потребляемой мощности и отключают электроснабжение при превышении пороговых значений, установленных договором электроснабжения, что исключает перегрузки и выход из строя силовых трансформаторов в ТП и существенно улучшает надёжность и качество электроснабжения.

Работы по установке новых электросчётчиков выполняются в рамках энергосервисных контрактов, заключённых Кубаньэнерго с частными инвесторами, где предметом договора служит экономический эффект от снижения потерь. В настоящее время к автоматизированному энергоучету в Адыгейском филиале подключено около 6,5 тыс. потребителей.

Энергетики ещё раз напоминают, что электроэнергия - это товар за который надо платить, а её хищение - правонарушение, влекущее за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы (ст.165 УК РФ, ст. 7.19 КоАП РФ).