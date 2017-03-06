ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В текущем году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» планирует построить и реконструировать в общей сложности 696 км линий электропередачи, модернизировать 7 подстанций, обеспечить электросетевой инфраструктурой предприятия, социальные объекты и новые микрорайоны ИЖС. По прогнозам объём введённой трансформаторной мощности составит 131 МВА.

В два раза увеличена программа техперевооружения и реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей. На повышение надёжности путём замены 260 км линий и реконструкции 93 трансформаторных подстанций 6,10/0,4 кВ будет направлено порядка 733 млн рублей. Реконструкция охватит 35 городских и поселковых населенных пунктов в двадцати районах области. Наиболее значительные объёмы запланированы в Белгороде и Бирюче, Таврово и Томаровке, селах Насоново и Засосна Валуйского и Красногвардейского районов.

Более 120 млн рублей будет инвестировано в повышение надежности электросетевого комплекса Шебекинского и Белгородского районов. Новая кабельная линия 35 кВ обеспечит взаиморезервирование смежных питающих центров 35-110 кВ «Муром» и «Новая Таволжанка». Для подключения новых потребителей на подстанции «Муром» установят еще один силовой трансформатор мощностью 2500 кВА. Эти же подстанции, а также ПС 110 кВ «Шебекино» и «Черемошное», обеспечивающие электроснабжение более 34 тысяч потребителей, в числе которых и крупные предприятий АПК — БЭЗРК- Белгранкорм, Белая птица, Белгородский бекон — пройдут комплексную модернизацию.

В этом году завершится реконструкция подстанций 35-110 кВ «Пушкарная», «Малиновка» и «Белянка». На финансирование работ будет направлено свыше 250 млн рублей, общий объем инвестиций в данные проекты уже превысил 1 млрд рублей. Построенная в 1980-е годы подстанция 110 кВ «Пушкарная» установленной мощностью 80 МВА претерпела коренную модернизацию. Филиал обновил и усовершенствовал оборудование и технологические системы, смонтировал современные средства телемеханики. Вместо устаревших отделителей и короткозамыкателей 110 кВ (ОД-КЗ) на объекте установлены элегазовые выключатели 110 кВ. Все показатели работы питающего центра, обеспечивающего электроснабжение 35 тысяч жителей Старого Оскола, теперь в режиме реального времени контролируют специальные комплексы микропроцессорных релейных защит, отличающиеся мгновенной реакцией на возникновение нештатных ситуаций