ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "МегаФон" (далее - "МегаФон" или "Компания" и вместе с её консолидируемыми дочерними компаниями "Группа") (LSE: MFON), ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг, объявляет финансовые и операционные результаты за первый квартал 2017 года

Основные финансовые и операционные показатели Группы1

- Консолидированная выручка Группы увеличилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года2 до 86 254 млн руб.; выручка Группы по проформе3 увеличилась приблизительно на 1,4%

- Показатель OIBDA увеличился на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32 120 млн руб.

- Рентабельность OIBDA составила 37,2% по сравнению с 40,2% в первом квартале 2016 года

- CAPEX снизился на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 9 497 млн руб.

- Свободный денежный поток для акционеров4 увеличился на 55.8% и составил 8 267 млн руб.

- Чистый долг на 31 марта 2017 года составил 221 015 млн руб.

- Число абонентов выросло на 1,2% за год и составило 77,3 млн на 31 марта 2017 года

Сергей Солдатенков, генеральный директор Компании "МегаФон", прокомментировал финансовые и операционные результаты:

Стратегическое приобретение

Этот квартал был важным для нас, мы завершили приобретение контролирующей доли в Mail. Ru, ведущей компании на рынке русскоязычного интернета. Покупка делает нас уникальным игроком на российском телекоммуникационном рынке, так как мы трансформируемся из традиционного оператора связи в провайдера интегрированных цифровых услуг. В соответствии с требованиями учётных стандартов сегодня мы впервые представляем консолидированные финансовые результаты Группы "МегаФон", включая Mail. Ru. Однако сегодня я уделю основное внимание результатам телеком-сегмента.

Выручка и OIBDA

Тенденции, которые мы наблюдали на протяжении прошлого года, продолжают оказывать влияние на финансовые показатели нашего телеком-сегмента. С целью уменьшения эффекта этих негативных трендов, начиная с конца 2016 года, мы предприняли ряд инициатив, которые показали первые признаки восстановления темпов снижения выручки и OIBDA. При этом результаты фиксированного бизнеса и продажи абонентского оборудования остаются высокими, оба сектора продемонстрировали рост выручки.

Новая бизнес стратегия и кластерная модель управления

Сегодня в рамках Дня инвестора мы представляем новую бизнес стратегию до 2020 года. Для её эффективной реализации в конце прошлого года мы обновили структуру компании, выделив операционный и коммерческие блоки. В этом году переходим на новую кластерную модель управления. Мы сформируем региональные подразделения не по территориальному признаку, как это было ранее, а по кластерам с сопоставимым потенциалом развития и схожим местным рынком. К разным кластерам затем будут применяться разные тактики. Переход к новой модели управления поможет нам быстрее принимать решения, быть более гибкими, усилить экспертизу в ключевых функциях, повысить эффективность бизнес-процессов.

Новая дивидендная политика

Наряду с новой бизнес-стратегией "МегаФон" также обновил дивидендную политику. Новая дивидендная политика определяет минимальный уровень дивидендов на уровне 70% от свободного денежного потока для акционеров Группы без включения результатов Mail. Ru. Цель Компании обеспечить выплаты дивидендов таким образом, чтобы соотношение чистого долга к OIBDA не превышало значение 2.0 без учёта финансовых результатов Mail. Ru. Однако мы сохраним гибкость в отношении данного показателя, например, в случае привлечения заёмных средств для стратегически важных сделок с целью увеличения стоимости акций. Мы считаем, что новая дивидендная политика соответствует рыночной практике, будет простой для понимания и позволит акционерам извлечь выгоду из реализации нашей новой бизнес-стратегии в долгосрочной перспективе.

Рекомендация о выплате дивидендов за 2016 год

Я рад объявить, что в соответствии с нашей новой дивидендной политикой по результатам 2016 года Совет директоров "МегаФона" рекомендует акционерам окончательные дивиденды за 2016 год в размере 20,0 млрд рублей, что эквивалентно 32,25 рублей на обыкновенную акцию (или ГДР). Выплата дивидендов подлежит утверждению акционерами на Годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года. В случае одобрения сумма дивидендов за 2016 год составит 40,0 млрд рублей, что соответствует 64,50 рубля на обыкновенную акцию (или ГДР).

Запуск VoLTE для пользователей iPhone в Московской области

В апреле "МегаФон" стал первым оператором, который начал предоставлять услуги VoLTE пользователям iPhone в Московской области. Подписка на услугу "голос за LTE" доступна для всех абонентов наших пакетных тарифов и является бесплатной. "МегаФон" планирует расширить географию предоставления услуги VoLTE в будущем.

Прогноз

С целью улучшения результатов деятельности телеком-сегмента мы фокусируемся на более прибыльных видах выручки, таких как сервисная выручка, которая, как мы ожидаем, останется на прежнем уровне или незначительно вырастет в 2017 году. Мы ожидаем, что показатель OIBDA составит 112-118 млрд руб. Мы прогнозируем капитальные затраты "МегаФона" на 2017 год в пределах 55-60 млрд руб. Данный прогноз касается только телеком-сегмента и не включает финансовые результаты Mail. Ru, а также не учитывает стратегические преимущества от приобретения компании.