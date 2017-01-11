ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 декабря 2016 г.

В 2016 году дата начала/окончания процентных периодов, по завершении которых Банк России уплачивает проценты по размещенным на счетах в иностранной валюте средствам суверенных фондов, была перенесена с 15 января на 15 декабря. В этой связи доходы от размещения средств Фондов на указанных счетах в 2016 году были зачислены в федеральный бюджет дважды – в январе и в декабре, а не только в январе, как в предыдущие годы.

Резервный фонд

В декабре 2016 г. в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 15 декабря 2016 г. в сумме 10,51 млрд. рублей.

В декабре 2016 г. в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» и приказом Минфина России от 30 ноября 2016 г. № 532 «Об использовании средств Резервного фонда в валюте Российской Федерации на покрытие дефицита федерального бюджета в 2016 году» часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах 6,87 млрд. долл. США, 6,44 млрд. евро и 1,21 млрд. фунтов стерлингов была реализована за 966,90 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета.

По состоянию на 1 января 2017 г. объем Резервного фонда составил 972,13 млрд. рублей, что эквивалентно 16,03 млрд. долл. США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили:

7,62 млрд. долл. США;

6,71 млрд. евро;

1,10 млрд. фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 по 31 декабря 2016 г. составила 0,02 млрд. долл. США, что эквивалентно 1,15 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. составила отрицательную величину (-)531,54 млрд. рублей.

Фонд национального благосостояния

В декабре 2016 г. в федеральный бюджет зачислены доходы от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 15 декабря 2016 г. в сумме 8,76 млрд. рублей.

В декабре 2016 г. Внешэкономбанк досрочно возвратил средства Фонда в сумме 15,98 млрд. рублей, размещенные на депозитах для предоставления субординированных кредитов ПАО АКБ «Связь-Банк» в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации», в связи с досрочным возвратом ПАО АКБ «Связь-Банк» данных кредитов в соответствующей сумме.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния» досрочно полученные средства Фонда в той же сумме были размещены на новый депозит во Внешэкономбанке со сроком возврата в декабре 2020 г. по ставке 7,19% годовых с ежеквартальной уплатой процентов в целях оптимизации структуры баланса Внешэкономбанка.

В декабре 2016 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 «О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния» средства ФНБ размещены на депозитах во Внешэкономбанке по ставке 6% годовых с ежегодной уплатой процентов в целях финансирования следующих проектов Внешэкономбанка:

«Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро» – в сумме 3,20 млрд. рублей со сроком возврата в декабре 2030 г.;

«Модернизация вагонов метро в г. Будапеште (Венгрия)» – в сумме 4,36 млн. рублей со сроком возврата в декабре 2019 г.

По состоянию на 1 января 2017 г. объем ФНБ составил 4 359,16 млрд. рублей, что эквивалентно 71,87 млрд. долл. США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено:

19,51 млрд. долл. США;

20,76 млрд. евро;

3,83 млрд. фунтов стерлингов;

2) на депозитах во Внешэкономбанке – 198,23 млрд. рублей и 6,25 млрд. долл. США;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3,00 млрд. долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 112,63 млрд. рублей и 4,11 млрд. долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278,99 млрд. рублей;

6) на депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 164,43 млрд. рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 по 31 декабря 2016 г. составила 0,05 млрд. долл. США, что эквивалентно 3,22 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. составила отрицательную величину (-)861,26 млрд. рублей, в том числе: