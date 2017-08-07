ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (далее - Moody’s) изменило прогноз по рейтингам 8 казахстанских компаний с государственным участием с "Негативного" на "Стабильный", включая АО "КазТрансОйл", подтвердив рейтинг на уровне "Baa3".

Международное рейтинговое агентство Moody’s вслед за недавним изменением прогноза по рейтингу государственных облигаций Республики Казахстан с "Негативного" на "Стабильный", и подтверждением рейтинга на уровне "Baa3", изменило прогнозы по рейтингам 8 казахстанских компаний с государственным участием из нефтегазовой, горнодобывающей, транспортной и оборонной отраслей с "Негативного" на "Стабильный", включая АО "КазТрансОйл", подтвердив рейтинг на уровне "Baa3".

Moody’s отмечает, что в результате данного рейтингового действия базовые оценки кредитоспособности 8 казахстанских компаний были подтверждены на прежних уровнях, а вероятность государственной поддержки и взаимозависимости дефолтов остались без изменений.

"Стабильный" прогноз по рейтингам 8 казахстанских компаний соответствует "Стабильному" прогнозу по суверенному рейтингу Республики Казахстан и отражает ожидания Moody’s, что показатели кредитоспособности, включая показатели операционной и финансовой деятельности, рыночные позиции и уровень ликвидности, будут оставаться на уровне, соответствующем их текущим рейтингам.