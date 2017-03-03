ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов 18 российских компаний финансового сектора с "негативного" на "стабильный", включая банк ДельтаКредит, Росбанк, Русфинанс Банк.

Рейтинговые действия являются результатом улучшения прогноза по суверенному рейтингу РФ до "стабильного". Базовая оценка кредитоспособности и скорректированная базовая оценка кредитоспособности Росбанка и банка ДельтаКредит в результате рейтингового действия были подтверждены на уровне ba3 и ba1 соответственно.

Рейтинги российских дочерних компаний группы Societe Generale по депозитам в национальной валюте подтверждены на уровне Ba1, в иностранной валюте - на уровне Ba2, долгосрочный рейтинг оценки риска контрагента (CRA) подтверждён на уровне Baa3(cr), краткосрочный - на уровне Prime-3(cr), краткосрочные депозитные рейтинги подтверждены на уровне Not Prime. Агентство Moody's повысило базовую оценку кредитоспособности (BCA) Русфинанс Банка с b1 до ba3, скорректированная базовая оценка кредитоспособности подтверждена на уровне ba1.

Повышение базовой оценки до уровня ba3 - результат усиления степени интеграции Русфинанс Банка с другими компаниями Societe Generale в России: это положительно влияет на показатели ликвидности и фондирование банка через доступ к финансовым ресурсам Группы через Росбанк, который выступает центром управления активами и пассивами для российских компаний Societe Generale. Повышение оценки также связано с устойчивыми показателями работы банка, несмотря на сложные условия на рынке автокредитования в России.