ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская биржа и финтех-стартап Cindicator, развивающий технологии гибридного интеллекта для внедрения новых продуктов на финансовых рынках, проведут эксперимент, который покажет: сможет ли коллективный интеллект непрофессиональных трейдеров заработать на бирже.

С 19 января в течение трёх недель любой желающий, интересующийся финансовыми рынками, сможет ежедневно делать прогнозы по ценам фьючерсов, которые торгуются на Московской бирже, в мобильном приложении Cindicator. Агрегируя групповые прогнозы по каждому фьючерсу (на курс USD/RUB, нефть Brent, золото и серебро), торговый робот Cindicator будет моделировать сделки и публиковать результаты в специальном канале в Telegram.

По завершению конкурса будут подведены итоги по всем сделкам, которые позволят сделать вывод - может ли коллективный интеллект большого числа людей в синергии с искусственным интеллектом торговых роботов заработать на бирже. Чем точнее будут прогнозы - тем больше будет призовой фонд. Самые точные прогнозисты получат денежные призы, зависящие от итогового состояния портфеля. Главный победитель получит приз от Московской биржи - iPhone7.

"В России миллионы потенциальных частных инвесторов, которые не всегда готовы рисковать деньгами, чтобы проверить свои знания. Мы создаём collective intelligence fund, в который можно инвестировать время и знания, а не только материальные ресурсы. И зарабатывать вместе с нами на точных прогнозах", - сказал Михаил Брусов, CEO Cindicator.

По мнению Кирилла Пестова, директора бизнес-дивизиона "Срочный рынок", конкурс позволит оценить интерес инвесторов к другой форме взаимодействия с рынком и проанализировать эффективность нового поколения индикаторов.