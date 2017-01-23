Московская биржа подвела итоги первого этапа реформы листинга
23.01.2017, 20:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская биржа объявляет состав котировальных списков после подведения итогов первого этапа реформы листинга. Изменения в котировальных списках, принятые 20 января 2017 года, вступают в силу 31 января 2017 года.
Александр Афанасьев, председатель правления Московской биржи: "Реформа листинга уже привела к существенному повышению качества корпоративного управления публичных российских компаний, к большей прозрачности и привлекательности российского фондового рынка. Одна из целей реформы - защита интересов частных и институциональных инвесторов. Компании проделали действительно большую и сложную работу, чтобы внедрить лучшие практики корпоративного управления и отчётности, повысить доверие инвесторов".
С начала реформы листинга с июня 2014 года эмитенты имели возможность привести своё корпоративное управление в соответствие с требованиями Московской биржи для каждого уровня листинга. Повышенные требования к корпоративному управлению основываются на рекомендациях Кодекса корпоративного управления, утверждённого Банком России. По итогам завершившегося контроля эмитентов и ценных бумаг Московская биржа приняла следующие решения:
Акции семи эмитентов переведены из котировального списка первого уровня в котировальный список второго уровня.
Акции двух эмитентов переведены из котировального списка первого уровня во внекотировальную часть списка (третий раздел).
Акции девяти эмитентов переведены из котировального списка второго уровня во внекотировальную часть списка (третий раздел).
Акции десяти эмитентов за время реформы были переведены из первого и второго списка в списки более низкого уровня на основании заявлений эмитентов.
Таким образом, в котировальный список первого уровня войдут 60 акций 52 эмитентов, во второй - 35 акций 33 эмитентов.
Корпоративные облигации допускаются к листингу по новым повышенным требованиям уже с момента начала реформы с июня 2014 года (облигации, допущенные к торгам до начала реформы, находятся в обращении до погашения). Таким образом, сегодня не объявляются изменениях котировальных списков в части облигаций, связанных с реформой листинга.
Повышенные требования для инвестиционных паёв ПИФов вступили в силу с 9 июня 2014 года, что привело к делистингу 17 июня 2014 года паёв 141 ПИФа.
Основные новации и результаты реформы листинга:
Структура котировальных списков ценных бумаг приближена к международным стандартам. Количество уровней листинга сокращено с шести до трёх.
Введён новый критерий включения в котировальные списки: доля акций в свободном обращении (free-float) вместо доли акций в руках одного лица или группы аффилированных лиц.
Введено новое требование для включения акций и облигаций в котировальный список первого уровня - эмитент должен в течение трёх лет представлять отчётность по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО); для котировального списка второго уровня - один год.
Для включения акций в высший уровень листинга эмитенты обязаны иметь не менее 20% (но не менее трёх) независимых членов в составе совета директоров (ранее - только не менее трёх независимых директоров); для котировального списка второго уровня - не менее двух независимых директоров.
Совет директоров эмитента обязан сформировать комитеты по аудиту, по вознаграждениям, по номинациям (кадрам и назначениям), состоящие преимущественно из независимых директоров.
Появилось требование о наличии корпоративного секретаря или подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, а также его подотчётности совету директоров.
Эмитенты обязаны иметь дивидендную политику, утверждённую советом директоров.
Эмитенты обязаны иметь отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, руководитель которого подотчётен совету директоров.
Итоги второго (завершающего) этапа реформы листинга будут подведены в январе 2018 года по критериям независимости директоров в части связанности с акционером, эмитентом, конкурентом, контрагентом и государством, а также функционала корпоративных секретарей.
Александр Афанасьев, председатель правления Московской биржи: "Реформа листинга уже привела к существенному повышению качества корпоративного управления публичных российских компаний, к большей прозрачности и привлекательности российского фондового рынка. Одна из целей реформы - защита интересов частных и институциональных инвесторов. Компании проделали действительно большую и сложную работу, чтобы внедрить лучшие практики корпоративного управления и отчётности, повысить доверие инвесторов".
С начала реформы листинга с июня 2014 года эмитенты имели возможность привести своё корпоративное управление в соответствие с требованиями Московской биржи для каждого уровня листинга. Повышенные требования к корпоративному управлению основываются на рекомендациях Кодекса корпоративного управления, утверждённого Банком России. По итогам завершившегося контроля эмитентов и ценных бумаг Московская биржа приняла следующие решения:
Акции семи эмитентов переведены из котировального списка первого уровня в котировальный список второго уровня.
Акции двух эмитентов переведены из котировального списка первого уровня во внекотировальную часть списка (третий раздел).
Акции девяти эмитентов переведены из котировального списка второго уровня во внекотировальную часть списка (третий раздел).
Акции десяти эмитентов за время реформы были переведены из первого и второго списка в списки более низкого уровня на основании заявлений эмитентов.
Таким образом, в котировальный список первого уровня войдут 60 акций 52 эмитентов, во второй - 35 акций 33 эмитентов.
Корпоративные облигации допускаются к листингу по новым повышенным требованиям уже с момента начала реформы с июня 2014 года (облигации, допущенные к торгам до начала реформы, находятся в обращении до погашения). Таким образом, сегодня не объявляются изменениях котировальных списков в части облигаций, связанных с реформой листинга.
Повышенные требования для инвестиционных паёв ПИФов вступили в силу с 9 июня 2014 года, что привело к делистингу 17 июня 2014 года паёв 141 ПИФа.
Основные новации и результаты реформы листинга:
Структура котировальных списков ценных бумаг приближена к международным стандартам. Количество уровней листинга сокращено с шести до трёх.
Введён новый критерий включения в котировальные списки: доля акций в свободном обращении (free-float) вместо доли акций в руках одного лица или группы аффилированных лиц.
Введено новое требование для включения акций и облигаций в котировальный список первого уровня - эмитент должен в течение трёх лет представлять отчётность по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО); для котировального списка второго уровня - один год.
Для включения акций в высший уровень листинга эмитенты обязаны иметь не менее 20% (но не менее трёх) независимых членов в составе совета директоров (ранее - только не менее трёх независимых директоров); для котировального списка второго уровня - не менее двух независимых директоров.
Совет директоров эмитента обязан сформировать комитеты по аудиту, по вознаграждениям, по номинациям (кадрам и назначениям), состоящие преимущественно из независимых директоров.
Появилось требование о наличии корпоративного секретаря или подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, а также его подотчётности совету директоров.
Эмитенты обязаны иметь дивидендную политику, утверждённую советом директоров.
Эмитенты обязаны иметь отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, руководитель которого подотчётен совету директоров.
Итоги второго (завершающего) этапа реформы листинга будут подведены в январе 2018 года по критериям независимости директоров в части связанности с акционером, эмитентом, конкурентом, контрагентом и государством, а также функционала корпоративных секретарей.