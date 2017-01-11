ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общий объём торгов на всех рынках биржи по итогам 2016 года вырос по сравнению с предыдущим годом на 24% и составил 850,4 трлн рублей.

В декабре 2016 года общий объём торгов на рынках биржи вырос на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 89,5 трлн рублей. В частности, положительная динамика объёмов торгов зафиксирована на денежном рынке (рост на 51,1%), рынке облигаций (132,9%) и акций (25,6%).

Фондовый рынок

Объём торгов на фондовом рынке вырос в декабре 2016 года на 90,0% и составил 3 716,0 млрд рублей по сравнению с 1 955,9 млрд рублей в декабре 2015 года.

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 25,6% и составил 982,6 млрд рублей по сравнению с 782,1 млрд рублей в декабре 2015 года. Среднедневной объём торгов составил 44,7 млрд рублей (35,6 млрд рублей в декабре 2015 года).

Объём торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 132,9% и составил 2 733,3 млрд рублей (1 173,8 млрд рублей в декабре 2015 года). Среднедневной объём торгов - 124,2 млрд рублей (53,4 млрд рублей в декабре 2015 года).

В декабре на фондовом рынке Московской биржи размещён 61 облигационный займ, объём размещения составил 1 795,8 млрд рублей.

Срочный рынок

Объём торгов производными финансовыми инструментами на Московской бирже в декабре 2016 года составил 8,4 трлн рублей (9,9 трлн рублей в декабре 2015 года) или 145,2 млн контрактов (162,6 млн контрактов в декабре 2015 года). Объём торгов фьючерсными контрактами составил 137,1 млн контрактов, опционными контрактами - 8,1 млн контрактов.

Продолжает увеличиваться доля товарных контрактов в общем объёме торгов на срочном рынке: в декабре она составила 17,7% против 4,7% в 2015 году. Объём торгов товарными инструментами срочного рынка по сравнению с декабрём 2015 года вырос на 169,2% до 1,5 трлн рублей.

Объём открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 639,0 млрд рублей (590,1 млрд рублей в декабре 2015 года).

Валютный рынок

Объём торгов на валютном рынке составил 31,0 трлн рублей (30,9 трлн рублей в декабре 2015 года), в том числе кассовые сделки (спот) - 7,5 трлн рублей, сделки своп и форварды - 23,5 трлн рублей.

Среднедневной объём торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 407,2 млрд рублей или 22,6 млрд долларов США по сравнению с 1 406,2 млрд рублей в декабре 2015 года.

Денежный рынок

Совокупный объём торгов на денежном рынке вырос на 51,1% и составил 41,7 трлн рублей (27,6 трлн рублей в декабре 2015 года), а среднедневной объём операций составил 1 896,5 млрд рублей (1 255,2 млрд рублей в декабре 2015 года).

Объём торгов в режиме репо с центральным контрагентом (ЦК) составил 21,4 трлн рублей (9,5 трлн рублей в декабре 2015 года).

Рынок драгметаллов

Суммарный объём торгов драгоценными металлами в декабре 2016 года составил 10,2 млрд рублей. В том числе объём торгов золотом - 10,2 млрд рублей (4,5 т), серебром - 4,9 млн рублей (148,3 кг).