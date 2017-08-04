ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июле 2017 года общий объём торгов на рынках Московской биржи вырос на 14,8% и составил 75,4 трлн рублей.

Наибольшая активность зафиксирована на рынке облигаций (рост 34,0%), денежном рынке (рост на 28,9%), а также на рынке акций (рост на 8,7%).

Фондовый рынок

Объём торгов на фондовом рынке вырос в июле 2017 года на 23,8% и составил 2 019,9 млрд рублей по сравнению с 1 631,3 млрд рублей в июле 2016 года (здесь и далее без учёта однодневных облигаций).

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 714,0 млрд рублей по сравнению с 656,9 млрд рублей в июле 2016 года. Среднедневной объём торгов составил 34,0 млрд рублей (31,3 млрд рублей в июле 2016 года).

Объём торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 34,0% и составил 1 305,8 млрд рублей (974,3 млрд рублей в июле 2016 года). Среднедневной объём торгов - 62,2 млрд рублей (46,4 млрд рублей в июле 2016 года).

В июле на фондовом рынке Московской биржи размещены 35 облигационных займов, объём размещения составил 1 373,8 млрд рублей (в том числе объём размещения однодневных облигаций составил 907,6 млрд рублей).

Срочный рынок

Объём торгов производными финансовыми инструментами на Московской бирже в июле 2017 года составил 7,1 трлн рублей (7,8 трлн рублей в июле 2016 года) или 140,6 млн контрактов (139,6 млн контрактов в июле 2016 года). Объём торгов фьючерсными контрактами составил 133,8 млн контрактов, опционными контрактами - 6,9 млн контрактов.

Объём открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 931,2 млрд рублей (600,4 млрд рублей в июле 2016 года).

Валютный рынок

Объём торгов на валютном рынке вырос на 3,7% до 26,8 трлн рублей (25,9 трлн рублей в июле 2016 года), в том числе кассовые сделки (спот) - 6,8 трлн рублей, сделки своп и форварды - 20,1 трлн рублей.

Среднедневной объём торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 277,7 млрд рублей или 21,4 млрд долларов США по сравнению с 1 232,0 млрд рублей или 19,2 млрд долларов США в июле 2016 года.

Денежный рынок

Совокупный объём торгов на денежном рынке вырос на 28,9%, достигнув 32,3 трлн рублей (25,1 трлн рублей в июле 2016 года), среднедневной объём операций составил 1 539,5 млрд рублей (1 194,6 млрд рублей в июле 2016 года).

Объём торгов в режиме репо с центральным контрагентом (ЦК) составил 20,2 трлн рублей (13,2 трлн рублей в июле 2016 года).

Товарный рынок

Суммарный объём торгов драгоценными металлами в июле 2017 года вырос на 10,8% до 11,3 млрд рублей (10,2 млрд рублей в июле 2016 года). В том числе объём торгов золотом - 11,3 млрд рублей (4,8 т), серебром - 3,2 млн рублей (102 кг).

Общий объём биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам июля составил 342,2 млн рублей.