ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Национальное Рейтинговое Агентство" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Межтопэнергобанк" на уровне "АА-" с негативным прогнозом. Рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен Банку 22.01.2010 г. на уровне "А". Последнее рейтинговое действие датировано 26.08.2016 г., когда рейтинг кредитоспособности был подтверждён на уровне "АА-" с негативным прогнозом.

ПАО "Межтопэнергобанк" создано в 1994 году, имеет Генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций за № 2956, лицензию на осуществление банковских операций с драгоценными металлами, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Банк является членом ряда профессиональных союзов и ассоциаций, с октября 2005 года входит в систему обязательного страхования вкладов за № 933. Конечными бенефициарами Банка являются члены его Правления, контролирующие около 40% акций.

В числе факторов, поддерживающих рейтинговую оценку, Агентство отмечает достаточный уровень капитализации кредитной организации, высокое качество портфеля ценных бумаг и комфортный уровень ликвидности. Акционеры Банка заинтересованы в его дальнейшем развитии и обладают достаточными для поддержки ресурсами.

К негативным факторам, повлиявшим на сохранение негативного прогноза, Агентство относит значительную долю ссуд, приходящуюся на строительную отрасль и сектор операций в сфере недвижимости, которым свойственны высокие кредитные риски, сохраняющуюся концентрацию на крупнейших заёмщиках и зависимость фондирования от средств розничных клиентов на фоне структуры кредитного портфеля, практически полностью состоящего из займов корпоративным клиентам, высокую чувствительность к процентному риску, формирование прибыли за счёт доходов от разовых сделок и безвозмездной помощи акционеров.

Нетто-активы Банка за рассматриваемый период (01.12.2015 г. - 01.12.2016 г.) продемонстрировали небольшую положительную динамику, увеличившись на 5% до 53,7 млрд руб. Размер собственных средств Банка за тот же период увеличился на 18% до 7,7 млрд руб. Кредитная организация соблюдает все требования Банка России к уровню достаточности капитала, обязательные нормативы достаточности собственных средств выполняются с запасом (Н1.0 на отчётную дату составил 13,58%, Н1.1 и Н1.2 - по 7,02%).

Кредитный портфель, составляющий основу активов и преимущественно представленный корпоративными ссудами, увеличился на 4% до 35,7 млрд руб. Несмотря на умеренный объём просроченной задолженности (6,1% портфеля), качество кредитного портфеля оценивается как удовлетворительное вследствие высокой отраслевой концентрации (доля ссуд строительным и занимающимся операциями с недвижимостью компаниям превышает 40%), значительного объёма реструктурированных ссуд и роста концентрации на крупнейших заёмщиках.

Объём портфеля ценных бумаг составляет около 7% нетто-активов. Его качество оценивается как высокое, вложения преимущественно осуществляются в государственные бумаги и в облигации высококлассных эмитентов, входящие в Ломбардный список Банка России. Объём вложений в акции незначительный.

Обязательства Банка устойчивы и достаточно хорошо диверсифицированы по направлениям привлечения, при этом основным источником фондирования остаются клиентские средства, увеличившиеся за анализируемый период на 5% до 39,8 млрд руб. В их структуре наблюдается рост объёма средств розничных клиентов, при одновременном снижении остатков на счетах юридических лиц.

Уровень ликвидности Банка оценивается как комфортный, все обязательные нормативы выполняются с существенным запасом: на отчётную дату Н2 = 132,37%, Н3 = 223,56%, Н4 = 45,76%.

Прибыль Банка по итогам 9 месяцев 2016 года составила 261,5 млн руб., против 274,1 млн руб., полученных за аналогичный период прошлого года. Чистая процентная маржа за анализируемый период увеличилась с 2,5% до 5,2% и оценивается как хорошая, при этом положительный финансовый результат получен за счёт доходов от разовой сделки. Основное давление на прибыль оказывает необходимость доформирования резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности.