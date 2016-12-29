ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Национальное Рейтинговое Агентство" подтвердило рейтинг надёжности ООО "Норд-Капитал" на уровне "АА-" со стабильным прогнозом. Рейтинг надёжности был впервые присвоен Компании 07.12.2011 г. на уровне "А+". Последнее рейтинговое действие датировано 12.02.2016 г., когда рейтинг надёжности был подтверждён на уровне "АА-" со стабильным прогнозом.

ООО "Норд-Капитал" основано в октябре 2003 года и входит в состав Инвестиционной Группы "Норд-Капитал", созданной в 2003 году для осуществления профессиональной деятельности по управлению активами и капиталом и оказания инвестиционно-банковских услуг. Компания специализируется на оказании услуг доверительного управления, основанных на методах количественного инвестирования. Флагманский продукт компании - алгоритмическая стратегия NC3816 использует 52 фьючерсных контракта, обращающихся на 16 мировых торговых площадках. В линейке продуктов Компании - алгоритмические инвестиционные стратегии доверительного управления, брокерские и депозитарные услуги, проведение дилерских операций, управление свободными денежными остатками, инвестиционный банкинг, финансовые продукты для юридических лиц.

Подтверждение уровня рейтинга обусловлено позитивной динамикой большинства основных финансовых показателей Компании, в том числе, балансового капитала и собственных средств, ростом числа клиентов и объёма их средств на спецброкерских счетах. Позитивными факторами также являются стабильные позиции в рэнкинге НРА по биржевым оборотам и вхождение в ТОП20, продолжительный опыт успешной работы Компании на финансовом рынке, принадлежность к Инвестиционной Группе "Норд-Капитал".

В качестве факторов риска Агентство отмечает обусловленную спецификой деятельности высокую волатильность доходов и финансового результата Компании и отсутствие на текущий момент отчётности по стандартам МСФО. Давление на рейтинговую оценку оказывают также ограниченность клиентской базы, концентрация оборотов Компании на связанных организациях, а также рост объёма заёмных средств.

Совокупные активы ООО "Норд-Капитал" по РСБУ на 30.09.2016 г. составили 1,9 млрд руб., балансовый капитал - 483,2 млн руб., что относительно совокупных активов составляет 26%. Собственные средства Компании по состоянию на 31.10.2016г. составили 382,5 млн рублей.