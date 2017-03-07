ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Национальной товарной бирже (входит в Группу "Московская биржа") начались торги свопами на зерно, предоставляющими участникам торгов и их клиентам возможность заимствования средств под обеспечение имеющегося товара.

В первый день торгов заключено две сделки своп. Процентная ставка без учёта стоимости хранения зерна составила 13% годовых. Обеспечением по сделкам является пшеница мягкая 4-го класса, находящаяся на хранении элеваторе ОАО "Зерновик" в Алтайском крае.

Московская биржа начала торги свопами на фоне роста интереса участников рынка зерна к данному продукту, а также наличия потенциального предложения денежных ресурсов. Предоставлять денежные средства по таким сделкам могут не только брокеры и прочие финансовые институты, но и любые участники и их клиенты.

Биржевые торги зерном на НТБ начались в декабре 2015 года. Функции центрального контрагента по сделкам и оператора товарных поставок выполняет Банк "Национальный клиринговый центр", входящий в Группу "Московская Биржа". Организатором перевозок выступает Национальная логистическая компания с участием сюрвейерских компаний. Хранение зерна происходит на аккредитованных элеваторах.