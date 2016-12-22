Наблюдательный совет "Почта Банка" утвердил план работы кредитной организации на 2017 год
22.12.2016, 16:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание наблюдательного совета «Почта Банка», в ходе которого был утверждён план работы кредитной организации на 2017 год, а также рассмотрены текущие финансовые показатели банка. В мероприятии приняли участие глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, председатель и члены наблюдательного совета «Почта Банка», представители Банка России.
Наблюдательный совет «Почта Банка» утвердил план работы кредитной организации на 2017 год, 22 декабря 2016, Москва
«Почта Банк» — совместный проект Минкомсвязи России, ФГУП «Почта России» и группы ВТБ по оказанию банковских услуг на базе существующей сети отделений почтовой связи, запущенный в 2015 году. По состоянию на декабрь 2016 года «Почта Банк» присутствует в 61 регионе страны, в более чем двух тысячах населенных пунктах. Открыты шесть тысяч окон обслуживания в отделениях почтовой связи. В 2017 году банк начнет работу в новых регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири. Таким образом, к концу 2017 года будут работать порядка 13 тысяч окон обслуживания клиентов «Почта Банка» в более чем 11 тысячах отделениях почтовой связи.
Наблюдательный совет «Почта Банка» утвердил план работы кредитной организации на 2017 год, 22 декабря 2016, Москва
«Почта Банк» — совместный проект Минкомсвязи России, ФГУП «Почта России» и группы ВТБ по оказанию банковских услуг на базе существующей сети отделений почтовой связи, запущенный в 2015 году. По состоянию на декабрь 2016 года «Почта Банк» присутствует в 61 регионе страны, в более чем двух тысячах населенных пунктах. Открыты шесть тысяч окон обслуживания в отделениях почтовой связи. В 2017 году банк начнет работу в новых регионах Дальнего Востока, Северного Кавказа и Сибири. Таким образом, к концу 2017 года будут работать порядка 13 тысяч окон обслуживания клиентов «Почта Банка» в более чем 11 тысячах отделениях почтовой связи.