ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) наградила президента Mastercard Аджея Бангу за вклад платёжной системы в инициативу ООН по искоренению голода Zero Hunger (программа "Нулевой голод").

Награду Hunger Hero Award 2017 ("Герой борьбы с голодом") г-ну Банге вручила исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Эртарин Казин на ежегодном ужине ВПП во время Всемирного экономического форума в Давосе.

В течение пяти лет Mastercard активно сотрудничает с Всемирной продовольственной программой для исполнения амбициозной миссии – искоренить голод. Поскольку технологии могут улучшить процесс доставки продовольственной помощи, партнёрство с платёжной системой привнесло в деятельность ВПП новые идеи по привлечению финансирования.

"Под выдающимся руководством Аджея Mastercard оказывает поддержку Всемирной продовольственной программе и людям, которым мы помогаем. Эта платёжная система открывает нам доступ к передовым технологиям и своей обширной сети, а её сотрудники готовы к бескорыстной помощи в борьбе с голодом, – отметила Эртарин Казин. – И это только начало. Вместе мы продолжим внедрять инновации по всему миру, чтобы люди даже в самых отдалённых регионах могли получать разнообразную и богатую питательными веществами еду".

С начала кризиса в Сирии 2,2 миллиона сирийских беженцев в Ливане и Иордании использовали предоплаченные карты Mastercard, чтобы купить продукты в местных магазинах. Это позволило им улучшить рацион своих семей, в то время как их постоянные покупки положительно отразились на экономике этих стран. Делая помощь частью повседневной жизни, Mastercard и её партнёры банки и торговые сети привлекли финансирование, чтобы обеспечить 17 миллионов школьных обедов для детей по всему миру.

"Эта награда отмечает усилия каждого сотрудника в Mastercard и символизирует новый тип мышления, трансформирующий то, как частный бизнес может участвовать в гуманитарных инициативах. Мы в Mastercard убеждены: эти усилия начинаются с веры, что бизнес может приносить пользу всему миру, а взаимодействие общественного и частного секторов – быть преобразующей силой, совершающей великие дела, которые действительно меняют мир", – сказал Аджей Банга.

Сотрудники Mastercard – ключевой элемент взаимодействия платёжной системы и Всемирной продовольственной программы. В 2016 году 18 экспертов Mastercard работали в офисах ВПП в разных странах. Опыт сотрудников Mastercard в проведении исследований помог выявить, что каждый $1, инвестированный в обеспечение школьным питанием, приносит экономике $6 в виде улучшения здоровья и более высокого уровня образования школьников.

Недавно Mastercard вошла в рейтинг социально-ответственных компаний Change the World ("Измени мир") журнала Fortune. Издание отметило работу платёжной системы по совершенствованию способов оказания гуманитарной помощи беженцам и другим социально незащищенным людям. Кроме того, Mastercard объявила, что к 2020 году обеспечит доступ к финансовым услугам для 500 миллионов людей, которые ранее были исключены из мировой экономической системы.

Церемония награждения прошла во время ежегодного ужина "Глобальные цели для здорового, а не голодающего мира" в шатре Всемирной продовольственной программы на Давосском форуме.