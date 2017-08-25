ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «Татнефть» (далее – «Общество») объявляет сегодня о том, что оно опубликовало на своём сайте (http://www.tatneft.ru) неаудированную консолидированную промежуточную сокращённую финансовую отчётность (далее – «Финансовая отчётность») за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (далее – «МСФО») и соответствующий Анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности (далее - «MD&A»).

Отдельные финансовые показатели, приведенные ниже, основаны на соответствующей финансовой отчётности Общества по МСФО. Приведённые финансовые показатели не заменяют Финансовую отчётность или MD&A, и всем заинтересованным лицам следует ознакомиться с указанными документами для полного понимания результатов по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года. Суммы в рублях переведены в доллары США, для показателей выручки от реализации и прочих доходов от основной деятельности, чистой прибыли – по среднему обменному курсу в течение соответствующего отчетного периода, и в отношении показателей отчета о финансовом положении - по курсу на последний день соответствующего отчетного периода.

За шесть месяцев 2017 года Группа Татнефть добыла 14,38 млн. тонн (102,4 млн. баррелей) нефти и 489,6 миллионов кубических метров газа. На комплексе ТАНЕКО было произведено 3,6 млн. тонн нефтепродуктов. Во втором квартале 2017 года на комплексе ТАНЕКО был проведен плановый ремонт, длившийся в течение месяца.

Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за второй квартал 2017 года составили 152 260 млн. рублей (2 664 млн. долларов США) по сравнению со 146 863 млн. рублей (2 229 млн. долларов США) за второй квартал 2016 года. За шесть месяцев 2017 года консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 318 705 млн. рублей (5 496 млн. долларов США) по сравнению с 267 844 млн. рублей (3 812 млн. долларов США) за шесть месяцев 2016 года.

Чистая прибыль акционеров Группы во втором квартале 2017 года составила 26 150 млн. рублей (458 млн. долларов США) по сравнению с 30 893 млн. рублей (469 млн. долларов США) чистой прибыли акционеров Группы, полученной во втором квартале 2016 года. Чистая прибыль акционеров Группы за шесть месяцев 2017 года составила 61 740 млн. рублей (1 065 млн. долларов США) по сравнению с 48 514 млн. рублей (690 млн. долларов США) за соответствующий период 2016 года.

Общая стоимость консолидированных активов Общества увеличилась с 1 094 597 млн. рублей (18 045 млн. долларов США) на 31 декабря 2016 года до 1 130 777 млн. рублей (19 138 млн. долларов США) на 30 июня 2017 года.

Общая сумма консолидированных обязательств Общества увеличилась с 385 693 млн. рублей (6 358 млн. долларов США) на 31 декабря 2016 года до 410 607 млн. рублей (6 949 млн. долларов США) на 30 июня 2017 года.

Общий консолидированный акционерный капитал Общества увеличился с 708 904 млн. рублей (11 687 млн. долларов США) на 31 декабря 2016 года до 720 170 млн. рублей (12 189 млн. долларов США) на 30 июня 2017 года.