"Почта Банк" начал выпуск дополнительных карт к сберегательному счёту и карте "Элемент 120"
23.08.2017, 14:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Теперь клиенты банка могут открывать дополнительные карты к своему сберегательному счёту и кредитной карте «Элемент 120», что позволит им использовать один счёт вместе с членами семьи, моментально переводить средства с одной карты на другую, а также откроет доступ к общему лимиту по кредитной карте.
Для того, чтобы выпустить дополнительную карту, клиенту необходимо обратиться в отделение «Почта Банка» в присутствии лица, на которое будет оформляться карта и написать заявление на её выпуск. При себе владельцу сберегательного счета/карты «Элемент 120» и будущему держателю дополнительной карты необходимо иметь паспорт.
К сберегательному счету выпускаются дополнительные карты платежной системы «Мир», к кредитной карте Элемент 120» - Visa.
Карты могут быть как именными, так и неименными, причем выдача неименных карт происходит моментально. Держателям дополнительных карт доступен весь функционал основной карты в рамках установленного её владельцем лимита денежных средств, который можно регулировать, используя интернет-банк или мобильное приложение. В случае необходимости владелец основной карты может оперативно заблокировать дополнительную карту, обратившись в клиентскую службу «Почта Банка».
Для того, чтобы выпустить дополнительную карту, клиенту необходимо обратиться в отделение «Почта Банка» в присутствии лица, на которое будет оформляться карта и написать заявление на её выпуск. При себе владельцу сберегательного счета/карты «Элемент 120» и будущему держателю дополнительной карты необходимо иметь паспорт.
К сберегательному счету выпускаются дополнительные карты платежной системы «Мир», к кредитной карте Элемент 120» - Visa.
Карты могут быть как именными, так и неименными, причем выдача неименных карт происходит моментально. Держателям дополнительных карт доступен весь функционал основной карты в рамках установленного её владельцем лимита денежных средств, который можно регулировать, используя интернет-банк или мобильное приложение. В случае необходимости владелец основной карты может оперативно заблокировать дополнительную карту, обратившись в клиентскую службу «Почта Банка».
Источник: Почта Банк