ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почта России совместно с департаментом труда и социального развития продолжает доставлять единовременную материальную помощь жителям Приморского края, пострадавшим от подтопления.

По состоянию на 14 августа в списке пострадавших, нуждающихся в разовой материальной помощи, 1087 граждан из 28 населённых пунктов Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Пограничного, Хасанского муниципальных районов, а также Уссурийского городского округа. Первые выплаты из резервного фонда Приморского края на восстановление повреждённого жилого дома или квартиры и компенсации за потерянный урожай на земельном участке в Надеждинском и Михайловском районах были произведены в прошедшую субботу.

Выплаты организуются по мере поступления списков граждан по расписанию работы местных отделений Почты России. По вопросам обслуживания жители Уссурийска, Михайловского и Октябрьского районов могут обратиться по телефону "горячей линии": (4234) 32-29-02. Узнать о графике работы почтовых отделений в Надеждинском районе можно по телефону: (42337) 4-34-07, в Хасанском районе - по телефону (42331) 4-66-08.

В настоящее время все отделения Почты России в Приморском крае работают в штатном режиме, почтовый обмен осуществляется в полном объёме, пенсии и пособия выплачиваются своевременно.