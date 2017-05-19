ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почта России успешно закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 номинальной суммой 5 млрд руб.

В ходе размещения ценных бумаг предприятия поступило 45 заявок на покупку облигаций, ценовой ориентир трижды пересматривался с начального уровня 8,75-8,9%, при этом совокупный спрос инвесторов в ценовом диапазоне в ходе размещения более чем в 3 раза превысил имеющееся предложение.

По результатам размещения итоговая ставка купона облигаций составила 8,55% годовых, что соответствует минимальному спрэду к доходности ОФЗ, и является одним из лучших показателей среди всех состоявшихся в 2017 году рыночных размещений облигаций государственных и корпоративных эмитентов.

Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской Бирже 23 мая 2017 года. Организаторами выпуска облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО Банк "ФК Открытие", АО "Райффайзенбанк". Соорганизаторами выступили АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО АКБ "Связь-Банк", ПАО "Совкомбанк". Агентом по размещению выпуска является АО "Райффайзенбанк".