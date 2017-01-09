Подтверждён рейтинг Челябинвестбанку
09.01.2017, 12:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Челябинвестбанку на уровне А+ (I) и изменило прогноз по рейтингу со стабильного на негативный.
Ключевыми факторами, оказывающими позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступили значительный запас капитала (Н1.0=20,5% на 01.12.16), поддержание ликвидных средств на достаточном уровне (Н2=208%; Н3=468%; доля высоколиквидных активов (Лам) в валовых активах - 19% на 01.12.16), широкая клиентская база и сильные конкурентные позиции банка в Уральском федеральном округе. Поддержку рейтингу оказывают высокие показатели обеспеченности ссуд (на 01.12.16 обеспечение с учётом ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 435%; без учёта - 143%) и наличие у банка существенных источников дополнительной ликвидности, включая необременённые ценные бумаги из Ломбардного списка (свыше 20% привлеченных средств) на хранении в высоконадёжном депозитарии. Также агентство отмечает сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном временном горизонте (Н4=15,5% на 01.12.16), низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.11.16 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 21,2%), низкую зависимость ресурсной базы от средств крупных кредиторов и высокий уровень организации бизнес-процессов и корпоративного управления.
В качестве негативных факторов отмечены высокий уровень просроченной задолженности по портфелю кредитов ЮЛ и ИП (21% на 01.12.16) в сочетании с умеренно высокой долей проблемных и безнадёжных ссуд в кредитном портфеле (доля ссуд IV-V категорий качества составила 13,6% на 01.11.16), а также повышенная зависимость ресурсной базы от средств ФЛ и ИП, привлечённых в одном регионе (все привлечённые средства на 01.11.16 приходятся на Челябинскую область, доля средств ФЛ (включая ИП) в валовых пассивах составляет более 49%). "Недостаточный уровень информационной прозрачности банка для агентства затрудняет оценку потенциального ухудшения качества активов, что оказывает давление на рейтинг и обуславливает негативный прогноз по рейтингу", - добавляет Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА).
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (г. Челябинск, генеральная лицензия №493) специализируется на комплексном обслуживании юридических и физических лиц, операциях с ценными бумагами. Головной офис и 100 структурных подразделений банка находятся в Челябинской области. На 01.11.16 величина активов банка по РСБУ составила 39,2 млрд руб. (109-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 6,9 млрд руб., прибыль после налогообложения с учётом изменения прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 441,7 млн рублей.
Ключевыми факторами, оказывающими позитивное влияние на рейтинговую оценку, выступили значительный запас капитала (Н1.0=20,5% на 01.12.16), поддержание ликвидных средств на достаточном уровне (Н2=208%; Н3=468%; доля высоколиквидных активов (Лам) в валовых активах - 19% на 01.12.16), широкая клиентская база и сильные конкурентные позиции банка в Уральском федеральном округе. Поддержку рейтингу оказывают высокие показатели обеспеченности ссуд (на 01.12.16 обеспечение с учётом ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 435%; без учёта - 143%) и наличие у банка существенных источников дополнительной ликвидности, включая необременённые ценные бумаги из Ломбардного списка (свыше 20% привлеченных средств) на хранении в высоконадёжном депозитарии. Также агентство отмечает сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном временном горизонте (Н4=15,5% на 01.12.16), низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.11.16 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 21,2%), низкую зависимость ресурсной базы от средств крупных кредиторов и высокий уровень организации бизнес-процессов и корпоративного управления.
В качестве негативных факторов отмечены высокий уровень просроченной задолженности по портфелю кредитов ЮЛ и ИП (21% на 01.12.16) в сочетании с умеренно высокой долей проблемных и безнадёжных ссуд в кредитном портфеле (доля ссуд IV-V категорий качества составила 13,6% на 01.11.16), а также повышенная зависимость ресурсной базы от средств ФЛ и ИП, привлечённых в одном регионе (все привлечённые средства на 01.11.16 приходятся на Челябинскую область, доля средств ФЛ (включая ИП) в валовых пассивах составляет более 49%). "Недостаточный уровень информационной прозрачности банка для агентства затрудняет оценку потенциального ухудшения качества активов, что оказывает давление на рейтинг и обуславливает негативный прогноз по рейтингу", - добавляет Станислав Волков, управляющий директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА).
ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (г. Челябинск, генеральная лицензия №493) специализируется на комплексном обслуживании юридических и физических лиц, операциях с ценными бумагами. Головной офис и 100 структурных подразделений банка находятся в Челябинской области. На 01.11.16 величина активов банка по РСБУ составила 39,2 млрд руб. (109-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 6,9 млрд руб., прибыль после налогообложения с учётом изменения прочего совокупного дохода за 9 месяцев 2016 года - 441,7 млн рублей.