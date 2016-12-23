Подтверждён рейтинг Краснодарскому краю по национальной шкале на уровне А++
23.12.2016, 17:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) Краснодарскому краю по национальной шкале на уровне А++ «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности» и присвоило рейтинг кредитоспособности (долгосрочной кредитоспособности) по международной шкале на уровне ВВ+ «Удовлетворительный уровень долгосрочной кредитоспособности». Прогноз по рейтингам стабильный.
К ключевым факторам, оказавшим позитивное влияние на уровень рейтинга, были отнесены умеренно высокий объем инвестиций в экономику (за 2015 год объем инвестиций в экономику составил 106,3 тыс. руб. на душу населения при медиане 62,5 тыс. руб.), низкая доля расходов на обслуживание долга в расходах региона (за 2015 год доля расходов на обслуживание долга в расходах региона составила 3,1%), невысокая доля трансфертов в структуре доходов бюджета региона (по итогам 2015 года в структуре доходов краевого бюджета доля трансфертов составила 19,8%; прогнозное значение по итогам 2016 г. составляет 15,9%) и диверсифицированная структура трансфертов из федерального бюджета (за 2015 год на долю дотаций пришлось 29% трансфертов, 28% на субсидии, 27% на субвенции). Помимо этого позитивное влияние оказали высокая диверсификация экономики региона (по итогам 2015 года структура ВРП сбалансирована: на долю строительства приходится 9,9%, на оптовую и розничную торговлю - 17,0%, на транспорт и связь - 16,4%, на обрабатывающие производства - 12,8%, сельское хозяйство - 11,4%, операции с недвижимым имуществом - 10,8%), сбалансированная структура расходов (по итогам 2015 года доля расходов в бюджете на образование составила 20,6%, национальную экономику - 16,7%, здравоохранение - 20,6%, социальную политику - 18,6%). Аналитики агентства также выделяют высокий уровень инвестиционного климата (по итогам 2015 года рейтинг от RAEX (Эксперт РА) 1А Высокий потенциал - минимальный риск), высокое качество стратегического развития региона и высокий уровень информационной прозрачности.
«Край характеризуется высокими размерными характеристиками ВРП и ВРП на душу населения. По итогам 2015 года показатели составили 2048,7 млрд руб. и 375,5 млн. руб. соответственно. По итогам 2016 года регион прогнозирует увеличение ВРП на 7,1% в результате роста промышленного производства, объемов продукции сельского хозяйства, а также сохранение положительной динамики в отраслях потребительской сферы и туриндустрии. Это оказывает положительное влияние на уровень рейтинга», - отмечает управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.
Среди сдерживающих факторов были выделены умеренно высокий уровень долговой нагрузки (на 01.01.2016 отношение долговых обязательств региона к доходам за вычетом безвозмездных поступлений по итогам 2015г. составило 98,1%, при медиане 71,6%; прогнозное значение на 01.01.2017 составит 88,7%), умеренно низкие объемы доходов бюджета на душу населения (по итогам 2015г. объем доходов бюджета на душу населения составил 33,8 тыс. руб., при медиане 40,7 тыс. руб.) и умеренно низкие объемы налоговых поступлений в бюджет на душу населения (по итогам 2015г. объем налоговых поступлений в бюджет на душу населения составил 26,1 тыс. руб., при медиане 26,6 тыс. руб.). Также сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали исполнение бюджета субъекта по итогам года с дефицитом (дефицит бюджета региона составил 6,7% в доходах субъекта по итогам 2015 года, при медиане 6,1%; прогнозируемый объем дефицита по итогам 2016г составляет 1,3%), невысокий размер средней заработной платы (по итогам 2015г. объем средней заработной платы в регионе составил 26,8 тыс. руб., при медиане 26,7 тыс. руб.) и невысокая диверсификация структуры долговых обязательств (по состоянию на 01.10.2016 крупнейшим кредитором является Минфин (47,3%), Сбербанк (34,8%), Банк ВТБ (5,4%), облигации в обращении (4,9%), выданные гарантии и поручительства (7,6%)).
Объём ВРП Краснодарского края по итогам 2015 года составил 2048,7 млрд руб., объем доходов бюджета составил 184,7 млрд руб., объем расходов бюджета - 196,9 млрд руб.
К ключевым факторам, оказавшим позитивное влияние на уровень рейтинга, были отнесены умеренно высокий объем инвестиций в экономику (за 2015 год объем инвестиций в экономику составил 106,3 тыс. руб. на душу населения при медиане 62,5 тыс. руб.), низкая доля расходов на обслуживание долга в расходах региона (за 2015 год доля расходов на обслуживание долга в расходах региона составила 3,1%), невысокая доля трансфертов в структуре доходов бюджета региона (по итогам 2015 года в структуре доходов краевого бюджета доля трансфертов составила 19,8%; прогнозное значение по итогам 2016 г. составляет 15,9%) и диверсифицированная структура трансфертов из федерального бюджета (за 2015 год на долю дотаций пришлось 29% трансфертов, 28% на субсидии, 27% на субвенции). Помимо этого позитивное влияние оказали высокая диверсификация экономики региона (по итогам 2015 года структура ВРП сбалансирована: на долю строительства приходится 9,9%, на оптовую и розничную торговлю - 17,0%, на транспорт и связь - 16,4%, на обрабатывающие производства - 12,8%, сельское хозяйство - 11,4%, операции с недвижимым имуществом - 10,8%), сбалансированная структура расходов (по итогам 2015 года доля расходов в бюджете на образование составила 20,6%, национальную экономику - 16,7%, здравоохранение - 20,6%, социальную политику - 18,6%). Аналитики агентства также выделяют высокий уровень инвестиционного климата (по итогам 2015 года рейтинг от RAEX (Эксперт РА) 1А Высокий потенциал - минимальный риск), высокое качество стратегического развития региона и высокий уровень информационной прозрачности.
«Край характеризуется высокими размерными характеристиками ВРП и ВРП на душу населения. По итогам 2015 года показатели составили 2048,7 млрд руб. и 375,5 млн. руб. соответственно. По итогам 2016 года регион прогнозирует увеличение ВРП на 7,1% в результате роста промышленного производства, объемов продукции сельского хозяйства, а также сохранение положительной динамики в отраслях потребительской сферы и туриндустрии. Это оказывает положительное влияние на уровень рейтинга», - отмечает управляющий директор по корпоративным рейтингам RAEX (Эксперт РА) Павел Митрофанов.
Среди сдерживающих факторов были выделены умеренно высокий уровень долговой нагрузки (на 01.01.2016 отношение долговых обязательств региона к доходам за вычетом безвозмездных поступлений по итогам 2015г. составило 98,1%, при медиане 71,6%; прогнозное значение на 01.01.2017 составит 88,7%), умеренно низкие объемы доходов бюджета на душу населения (по итогам 2015г. объем доходов бюджета на душу населения составил 33,8 тыс. руб., при медиане 40,7 тыс. руб.) и умеренно низкие объемы налоговых поступлений в бюджет на душу населения (по итогам 2015г. объем налоговых поступлений в бюджет на душу населения составил 26,1 тыс. руб., при медиане 26,6 тыс. руб.). Также сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказали исполнение бюджета субъекта по итогам года с дефицитом (дефицит бюджета региона составил 6,7% в доходах субъекта по итогам 2015 года, при медиане 6,1%; прогнозируемый объем дефицита по итогам 2016г составляет 1,3%), невысокий размер средней заработной платы (по итогам 2015г. объем средней заработной платы в регионе составил 26,8 тыс. руб., при медиане 26,7 тыс. руб.) и невысокая диверсификация структуры долговых обязательств (по состоянию на 01.10.2016 крупнейшим кредитором является Минфин (47,3%), Сбербанк (34,8%), Банк ВТБ (5,4%), облигации в обращении (4,9%), выданные гарантии и поручительства (7,6%)).
Объём ВРП Краснодарского края по итогам 2015 года составил 2048,7 млрд руб., объем доходов бюджета составил 184,7 млрд руб., объем расходов бюджета - 196,9 млрд руб.