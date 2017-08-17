Портфель клиентских пассивов "Почта Банка" превысил 100 млрд рублей
17.08.2017, 17:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 августа портфель средств физических лиц «Почта Банка» достиг отметки в 100 млрд рублей. Объём депозитного портфеля составил 77,7 млрд рублей, ещё 23 млрд рублей клиенты банка разместили на сберегательных и текущих счетах.
С начала 2017 года портфель клиентских пассивов банка увеличился практически в три раза – с 36,6 млрд рублей до 100 млрд рублей, «Почта Банк» вошёл в топ-10 финансовых организаций по объёмам прироста портфеля средств физлиц.
Ключевым драйвером роста портфеля стало развитие розничной сети, которая за первое полугодие 2017 года увеличилась на 67%, превысив 10,5 тысяч точек присутствия в 77 регионах России. До конца года «Почта Банк» планирует нарастить портфель привлечённых средств населения до 140-150 млрд рублей, чтобы в соответствии со стратегией развития сбалансировать объёмы кредитного и пассивного портфелей.
С начала 2017 года портфель клиентских пассивов банка увеличился практически в три раза – с 36,6 млрд рублей до 100 млрд рублей, «Почта Банк» вошёл в топ-10 финансовых организаций по объёмам прироста портфеля средств физлиц.
Ключевым драйвером роста портфеля стало развитие розничной сети, которая за первое полугодие 2017 года увеличилась на 67%, превысив 10,5 тысяч точек присутствия в 77 регионах России. До конца года «Почта Банк» планирует нарастить портфель привлечённых средств населения до 140-150 млрд рублей, чтобы в соответствии со стратегией развития сбалансировать объёмы кредитного и пассивного портфелей.
Источник: Почта Банк