Присвоен рейтинг страховому обществу "Помощь" на уровне В
21.12.2016, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг надежности страховому обществу «Помощь» на уровне B. Прогноз по рейтингу - стабильный.
Негативное влияние на надежность компании оказывают высокие значения коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности (66,8% и 154,8% за 9 месяцев 2016 года), высокая доля расходов во взносах-нетто (64,6% за 9 месяцев 2016 года), отрицательная динамика страховых премий (за 9 месяцев 2016 года по сравнению с 9 месяцами 2015 года страховые премии сократились на 43,3%). Кроме того, аналитики отмечают высокое отношение заемных средств к собственным (19,8% на 30.09.2016), высокое отношение величины дебиторской и кредиторской задолженностей к валюте баланса (31,8% и 37,5% соответственно на 30.09.2016), отрицательный технический результат по страховому портфелю, рассчитанный без нарастающего итога, за 4 квартал 2015 года (-7 371 тыс. рублей или 42,5% от взносов за период) и за 3 квартал 2016 года (-10 963 тыс. рублей или 6,9% от взносов за период) а также низкую рентабельность активов и собственных средств (0,3% и 1,5% за 9 месяцев 2016 года).
«Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает низкое качество инвестиционного портфеля компании, что повышает не только риски ликвидности, но и риски выполнения регуляторных требований. Доля депозитов и денежных средств в инвестициях составила 18,9% на 30.09.2016, 19,1% на 05.10.2016, при этом доля недвижимости, векселей иных организаций, выданных займов, а также акций эмитентов, не имеющих рейтингов надежности RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингов других международных рейтинговых агентств составила 72,4% и 72,2% от инвестиций на те же даты. Одновременно Агентство отмечает крайне низкие показатели уточненной страховой ликвидности-нетто (-10,9% на 30.06.2016, 2,5% на 30.09.2016)», - поясняет младший директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.
Среди положительных факторов отмечаются отсутствие крупных рисков на собственном удержании (максимально возможная выплата-нетто составляет 12 млн рублей или 1,8% от собственных средств на 30.09.2016), высокая надежность перестраховочной защиты (за 9 месяцев 2016 года 95,2% взносов, переданных в перестрахование, приходится на контрагентов с рейтингами А++ RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингами аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств), низкая зависимость от основных клиентов (за 9 месяцев 2016 года на долю 5 крупнейших клиентов приходилось 19,8% взносов) и высокая географическая диверсификация страхового портфеля (на долю основного региона деятельности - г. Санкт-Петербург - приходится 44,8% страховых взносов за 9 месяцев 2016 года).
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, входящему перестрахованию, сельскохозяйственному страхованию и страхованию имущества юридических лиц. По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года ООО «Страховое общество «Помощь» заняло 127 место среди российских страховых компаний по величине взносов, 16 место по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, 28 место по входящему перестрахованию, 15 место сельскохозяйственному страхованию и 57 место страхованию имущества юридических лиц. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.09.2016 активы страховщика составили 2993 млн рублей, собственные средства - 658 млн рублей, уставный капитал - 480 млн рублей. По данным за 9 месяцев 2016 года компания собрала 433 млн рублей страховых взносов.
Негативное влияние на надежность компании оказывают высокие значения коэффициента убыточности-нетто и комбинированного коэффициента убыточности (66,8% и 154,8% за 9 месяцев 2016 года), высокая доля расходов во взносах-нетто (64,6% за 9 месяцев 2016 года), отрицательная динамика страховых премий (за 9 месяцев 2016 года по сравнению с 9 месяцами 2015 года страховые премии сократились на 43,3%). Кроме того, аналитики отмечают высокое отношение заемных средств к собственным (19,8% на 30.09.2016), высокое отношение величины дебиторской и кредиторской задолженностей к валюте баланса (31,8% и 37,5% соответственно на 30.09.2016), отрицательный технический результат по страховому портфелю, рассчитанный без нарастающего итога, за 4 квартал 2015 года (-7 371 тыс. рублей или 42,5% от взносов за период) и за 3 квартал 2016 года (-10 963 тыс. рублей или 6,9% от взносов за период) а также низкую рентабельность активов и собственных средств (0,3% и 1,5% за 9 месяцев 2016 года).
«Негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает низкое качество инвестиционного портфеля компании, что повышает не только риски ликвидности, но и риски выполнения регуляторных требований. Доля депозитов и денежных средств в инвестициях составила 18,9% на 30.09.2016, 19,1% на 05.10.2016, при этом доля недвижимости, векселей иных организаций, выданных займов, а также акций эмитентов, не имеющих рейтингов надежности RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингов других международных рейтинговых агентств составила 72,4% и 72,2% от инвестиций на те же даты. Одновременно Агентство отмечает крайне низкие показатели уточненной страховой ликвидности-нетто (-10,9% на 30.06.2016, 2,5% на 30.09.2016)», - поясняет младший директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА) Екатерина Зуйкова.
Среди положительных факторов отмечаются отсутствие крупных рисков на собственном удержании (максимально возможная выплата-нетто составляет 12 млн рублей или 1,8% от собственных средств на 30.09.2016), высокая надежность перестраховочной защиты (за 9 месяцев 2016 года 95,2% взносов, переданных в перестрахование, приходится на контрагентов с рейтингами А++ RAEX (Эксперт РА) и/или рейтингами аналогичного уровня других международных рейтинговых агентств), низкая зависимость от основных клиентов (за 9 месяцев 2016 года на долю 5 крупнейших клиентов приходилось 19,8% взносов) и высокая географическая диверсификация страхового портфеля (на долю основного региона деятельности - г. Санкт-Петербург - приходится 44,8% страховых взносов за 9 месяцев 2016 года).
Компания специализируется на предоставлении услуг по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, входящему перестрахованию, сельскохозяйственному страхованию и страхованию имущества юридических лиц. По данным Банка России, по итогам 9 месяцев 2016 года ООО «Страховое общество «Помощь» заняло 127 место среди российских страховых компаний по величине взносов, 16 место по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, 28 место по входящему перестрахованию, 15 место сельскохозяйственному страхованию и 57 место страхованию имущества юридических лиц. По данным RAEX (Эксперт РА), на 30.09.2016 активы страховщика составили 2993 млн рублей, собственные средства - 658 млн рублей, уставный капитал - 480 млн рублей. По данным за 9 месяцев 2016 года компания собрала 433 млн рублей страховых взносов.