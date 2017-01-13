Продажи электронных полисов ОСАГО в первые дни января выросли на 10%
13.01.2017, 14:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За первые дни января страховые компании продали более 10% прошлогоднего объема полисов ОСАГО в электронном виде. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
«Страховые компании 1 января запустили обязательные продажи полисов ОСАГО в электронном виде. За первые 11 дней заключено уже 37,5 тыс. таких договоров при том, что за весь 2016 год автовладельцы купили 330 тыс. полисов е-ОСАГО», - сказал И.Юргенс.
Регионами-лидерами по числу заключенных договоров е-ОСАГО являются те субъекты, где больше всего наблюдалась проблема доступности полисов "автогражданки", продолжил И.Юргенс.
По его данным, среднее число проданных полисов в рабочие дни января 2017 года превышает 6,5 тысяч. Например, 9 января, в первый рабочий день нового года, было заключено более 5,5 тыс. электронных договоров ОСАГО. В целом за этот день в России было продано 99 тыс. полисов ОСАГО. Таким образом, доля продаж электронной автогражданки в этот день составила 5,5%.
"Это значительный показатель, популярность растет. Вступление в силу этой нормы закона сделает заметный вклад в долю онлайн продаж в целом по страховому рынку и ускорит его дигитализацию. Автовладельцы этим пользуются, разбираются, соответственно, повышается финансовая грамотность и страховая культура", - отметил И.Юргенс.
«Страховые компании 1 января запустили обязательные продажи полисов ОСАГО в электронном виде. За первые 11 дней заключено уже 37,5 тыс. таких договоров при том, что за весь 2016 год автовладельцы купили 330 тыс. полисов е-ОСАГО», - сказал И.Юргенс.
Регионами-лидерами по числу заключенных договоров е-ОСАГО являются те субъекты, где больше всего наблюдалась проблема доступности полисов "автогражданки", продолжил И.Юргенс.
По его данным, среднее число проданных полисов в рабочие дни января 2017 года превышает 6,5 тысяч. Например, 9 января, в первый рабочий день нового года, было заключено более 5,5 тыс. электронных договоров ОСАГО. В целом за этот день в России было продано 99 тыс. полисов ОСАГО. Таким образом, доля продаж электронной автогражданки в этот день составила 5,5%.
"Это значительный показатель, популярность растет. Вступление в силу этой нормы закона сделает заметный вклад в долю онлайн продаж в целом по страховому рынку и ускорит его дигитализацию. Автовладельцы этим пользуются, разбираются, соответственно, повышается финансовая грамотность и страховая культура", - отметил И.Юргенс.