Программа "Спасибо от Сбербанка" запустила акцию ко Дню студента
23.01.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Получить ценные призы и повышенные бонусы СПАСИБО смогут держатели молодёжных карт Сбербанка благодаря акции ко Дню студента.
В период по 31 января 2017 года включительно молодым участникам программы «Спасибо от Сбербанка» необходимо зарегистрироваться в акции, чтобы получить гарантированный приз — пять электронных книг от «ЛитРес». По итогам акции 10 зарегистрированных участников станут обладателями главных призов: подарочных наборов от DIVAGE make up studio.
В период проведения акции повышенные бонусы за покупки по молодёжным картам принесут следующие партнёры: BURGER KING — 20 %, «ЛитРес» — 15 %, «Киномакс» — 10 %, DIVAGE make up studio — 15 %, «Республика» — 10 %, Sela —10 % и «ВелоСтрана» — 10 %.
Молодёжная дебетовая карта с программой «Спасибо от Сбербанка» является самым популярным продуктом банка для клиентов до 25 лет. Клиенты могут заказать молодёжные карты в специальном разделе на сайте Сбербанка.
Подробнее об акции можно прочитать на сайте Программы.
В период по 31 января 2017 года включительно молодым участникам программы «Спасибо от Сбербанка» необходимо зарегистрироваться в акции, чтобы получить гарантированный приз — пять электронных книг от «ЛитРес». По итогам акции 10 зарегистрированных участников станут обладателями главных призов: подарочных наборов от DIVAGE make up studio.
В период проведения акции повышенные бонусы за покупки по молодёжным картам принесут следующие партнёры: BURGER KING — 20 %, «ЛитРес» — 15 %, «Киномакс» — 10 %, DIVAGE make up studio — 15 %, «Республика» — 10 %, Sela —10 % и «ВелоСтрана» — 10 %.
Молодёжная дебетовая карта с программой «Спасибо от Сбербанка» является самым популярным продуктом банка для клиентов до 25 лет. Клиенты могут заказать молодёжные карты в специальном разделе на сайте Сбербанка.
Подробнее об акции можно прочитать на сайте Программы.