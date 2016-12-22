ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Промсвязьбанк открыл кредитную линию лимитом 152 млн рублей садоводческому предприятию ООО «Белый сад». Первый заем в размере 26,7 млн рублей компания взяла сроком на 4 года по ставке 10,6% годовых.

Снижение стоимости кредитных ресурсов стало возможным благодаря участию Промсвязьбанка в программе стимулирования кредитования «Программы 6,5», реализуемой совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

Денежные средства будут направлены на создание яблоневого сада с системой капельного орошения, приобретение техники и оборудования для мелиорации земли с целью улучшения их свойств.

Система капельного полива позволяет увеличить экономическую эффективность участка и избежать потери саженцев и урожая от засухи.