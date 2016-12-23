Путин: отток капитала из России в 2016 году сократился
23.12.2016, 13:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2014 год - свыше $500 млрд отток, 2015 - $57 млрд, в этом году за первые 9-10 месяцев было $9 млрд, по году будет $16-17 млрд - это с учётом выплаты кредитов
Отток капитала из России в 2016 году снизился до $16-17 млрд с $57 млрд в 2015 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
«Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике: 2014 год - более $500 млрд отток, 2015 - $57 млрд, в этом году за первые 9-10 месяцев - $9 млрд, по году будет $16-17 млрд. Это с учетом выплаты кредитов и т.д.», - сказал президент, подчеркнув, что данная динамика хорошая.
Центробанк России ожидает, что в 2016 году чистый вывоз капитала будет в размере $18 млрд.
Основным компонентом оттока частного капитала в 2016 году, как и в 2015 году, будет вынужденное в условиях сохранения действия международных санкций погашение внешних обязательств российскими компаниями и банками.
Вместе с тем положительной тенденцией является ослабление влияния санкций. Объем погашения внешнего долга уменьшается, компании успешно рефинансируют внешнюю задолженность.
Президент в своём выступлении коснулся также федерального бюджета России.
Путин подчеркнул, что бюджет в 2016 году будет исполнен с дефицитом 3,7% ВВП. Это соответствует параметрам, предусмотренным законом о бюджете на текущий год.
«Дефицит бюджета у нас в прошлом году был 2,6% ВВП, в этом году будет чуть-чуть повыше. На данный момент, за 10 месяцев, (дефицит) 2,4% ВВП, будет 3,7% ВВП. Это, на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли - более $70 млрд», - сказал президент.
Глава государства также отметил, что резервы у государства сохраняются. «Да, Резервный фонд правительства немного сократился, но Фонд национального благосостояния остался практически неизменным. Резервы правительства остаются на уровне $100 млрд. При этом золотовалютные резервы ЦБ даже подросли. Если в начале года было $368 млрд, сегодня уже под $400 млрд - $385 с небольшим. По этому показателю у нас все в порядке, и это хорошая «подушка» безопасности», - подчеркнул он.
Размер дефицита 3,7% ВВП предусмотрен поправками в бюджет текущего года. При этом в документах к проекту бюджета на 2017-2019 годы Минфин давал оценку на текущий год в 3,9% ВВП. Совокупный объем Резервного фонда на 1 декабря 2016 года составил 2 трлн 32,7 млрд рублей, что эквивалентно $31,3 млрд, Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 4 трлн 628,09 млрд рублей, что эквивалентно $71,26 млрд.
Отток капитала из России в 2016 году снизился до $16-17 млрд с $57 млрд в 2015 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
«Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике: 2014 год - более $500 млрд отток, 2015 - $57 млрд, в этом году за первые 9-10 месяцев - $9 млрд, по году будет $16-17 млрд. Это с учетом выплаты кредитов и т.д.», - сказал президент, подчеркнув, что данная динамика хорошая.
Центробанк России ожидает, что в 2016 году чистый вывоз капитала будет в размере $18 млрд.
Основным компонентом оттока частного капитала в 2016 году, как и в 2015 году, будет вынужденное в условиях сохранения действия международных санкций погашение внешних обязательств российскими компаниями и банками.
Вместе с тем положительной тенденцией является ослабление влияния санкций. Объем погашения внешнего долга уменьшается, компании успешно рефинансируют внешнюю задолженность.
Президент в своём выступлении коснулся также федерального бюджета России.
Путин подчеркнул, что бюджет в 2016 году будет исполнен с дефицитом 3,7% ВВП. Это соответствует параметрам, предусмотренным законом о бюджете на текущий год.
«Дефицит бюджета у нас в прошлом году был 2,6% ВВП, в этом году будет чуть-чуть повыше. На данный момент, за 10 месяцев, (дефицит) 2,4% ВВП, будет 3,7% ВВП. Это, на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли - более $70 млрд», - сказал президент.
Глава государства также отметил, что резервы у государства сохраняются. «Да, Резервный фонд правительства немного сократился, но Фонд национального благосостояния остался практически неизменным. Резервы правительства остаются на уровне $100 млрд. При этом золотовалютные резервы ЦБ даже подросли. Если в начале года было $368 млрд, сегодня уже под $400 млрд - $385 с небольшим. По этому показателю у нас все в порядке, и это хорошая «подушка» безопасности», - подчеркнул он.
Размер дефицита 3,7% ВВП предусмотрен поправками в бюджет текущего года. При этом в документах к проекту бюджета на 2017-2019 годы Минфин давал оценку на текущий год в 3,9% ВВП. Совокупный объем Резервного фонда на 1 декабря 2016 года составил 2 трлн 32,7 млрд рублей, что эквивалентно $31,3 млрд, Фонда национального благосостояния (ФНБ) - 4 трлн 628,09 млрд рублей, что эквивалентно $71,26 млрд.