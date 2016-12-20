Райффайзенбанк запускает премиальную карту для корпоративных клиентов
20.12.2016, 16:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Райффайзенбанк запускает премиальную дебетовую карту Visa Corporate для корпоративных клиентов, которая дает доступ к различным привилегиям для часто путешествующих.
По новой карте можно снимать наличные за границей без комиссии, пользоваться специальными условиями при конвертации валюты, а также получить страховой полис для путешествующих, что предоставит сотрудникам компаний дополнительную защищенность в случае непредвиденных обстоятельств.
К премиальной карте Visa Corporate выпускается карта Priority Pass. По достоинству ее оценят те, кому знакомы переполненные аэропорты, задержки рейсов и утомительные ожидания при транзитных перелетах. Priority Pass дает пропуск в более чем 1000 залов ожидания международных аэропортов в более чем 500 городах 130 стран мира.
По новой карте можно снимать наличные за границей без комиссии, пользоваться специальными условиями при конвертации валюты, а также получить страховой полис для путешествующих, что предоставит сотрудникам компаний дополнительную защищенность в случае непредвиденных обстоятельств.
К премиальной карте Visa Corporate выпускается карта Priority Pass. По достоинству ее оценят те, кому знакомы переполненные аэропорты, задержки рейсов и утомительные ожидания при транзитных перелетах. Priority Pass дает пропуск в более чем 1000 залов ожидания международных аэропортов в более чем 500 городах 130 стран мира.