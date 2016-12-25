Родные погибших в результате крушения Ту-154 смогут получить выплаты в СОГАЗе
25.12.2016, 15:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Семьи военнослужащих Минобороны РФ и других пассажиров, находившихся на борту Ту-154, потерпевшего в воскресенье крушение над Чёрным морем, смогут получить компенсации в страховой компании "СОГАЗ". Страховая компания готова произвести выплаты в кратчайшие сроки.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолёта Ту-154, который выполнял плановый перелёт с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По уточнённым данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В СОГАЗе застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов. Выплаты по страхованию гражданской ответственности Минобороны РФ будут производиться в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, с 1 января 2015 года между Министерством обороны РФ и Страховой Группой "СОГАЗ" действует государственный контракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы. Страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ. Помимо этого, СОГАЗ в рамках закона №306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" уполномочен производить выплаты единовременных пособий из средств Минобороны. Размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 млн рублей – единовременное пособие.
По вопросам выплаты компенсаций можно обращаться в Единый контактный центр АО "СОГАЗ" по телефону 8-800-333-0-888.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолёта Ту-154, который выполнял плановый перелёт с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По уточнённым данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В СОГАЗе застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов. Выплаты по страхованию гражданской ответственности Минобороны РФ будут производиться в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, с 1 января 2015 года между Министерством обороны РФ и Страховой Группой "СОГАЗ" действует государственный контракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы. Страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ. Помимо этого, СОГАЗ в рамках закона №306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" уполномочен производить выплаты единовременных пособий из средств Минобороны. Размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 млн рублей – единовременное пособие.
По вопросам выплаты компенсаций можно обращаться в Единый контактный центр АО "СОГАЗ" по телефону 8-800-333-0-888.