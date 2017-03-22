Это наша первая сделка в сфере башенного бизнеса, и мы рады успешному началу сотрудничества с компанией "Вертикаль", одним из лидеров этого сектора.В России башенный бизнес только начинает развиваться, в то время как в Европе и США такие компании давно стали серьезными игроками на рынке. При этом группа Societe Generale обладает многолетним опытом финансирования такого рода проектов по всему миру. Опираясь на экспертизу Группы, Росбанк предлагает комплексные решения исходя из потребностей и особенностей сектора Илья Поляков, первый заместитель председателя правления Росбанка, глава блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ Societe Generale Corporate & Investment Banking



ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сделка структурирована в виде невозобновляемой кредитной линии. Средства будут направлены на рефинансирование ранее привлеченного кредита и для реализации планов развития компании.

Комментарий основателя ИК «Вертикаль» Георгия Чумбуридзе: «Для нас сотрудничество с Росбанком – важный шаг, который открывает новые перспективы развития инфраструктурного бизнеса в регионах России и СНГ. Это один из лучших международных банков, представленных в России, по комфорту взаимодействия и диапазону предлагаемых финансовых инструментов. Мы благодарны команде Росбанка за оказанное доверие и рассчитываем на дальнейшее совместное участие в крупных M&A проектах».

ИК «Вертикаль» – инвестиционная компания, созданная в 2013 году, с целью развития телекоммуникационной инфраструктуры в России. "Вертикаль" предоставляет сотовым операторам готовые решения для размещения базовых станций и прочего телекоммуникационного оборудования на антенно-мачтовых сооружениях. С момента создания компания стала лидером рынка в Москве в своем сегменте и успешно сотрудничает со всеми ведущими операторами сотовой связи страны.