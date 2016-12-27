Росгосстрах в Санкт-Петербурге выплатил 19 млн рублей за украденные драгоценности
Ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов и камней были защищены полисом по Правилам страхования имущества предприятий и убытков от перерыва в деятельности. После проведения проверки и предоставления всех необходимых документов данное событие было признано страховым случаем. Страхователю произведена выплата в размере 19 млн рублей.
"РОСГОССТРАХ обеспечивает надёжную защиту финансовых интересов как небольших организаций, так и крупнейших промышленных предприятий и бизнес-структур, добросовестно исполняя свои обязательства перед клиентами. Это позволяет постоянно расширять клиентскую базу и наращивать объёмы сборов, несмотря на снижение этого показателя по рынку в целом", - отмечает директор филиала компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Игорь Лагуткин.