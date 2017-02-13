ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал компании Росгосстрах в Москве и Московской области выплатил страховое возмещение владельцу производственного помещения, существенно повреждённого пожаром. Страховое событие случилось в подмосковном Подольске - там в окрасочно-сборочного корпусе предприятия произошло возгорание, и к моменту прибытия пожарных огнём было охвачено порядка 1100 кв. метров 2-го этажа..

В результате пожара пострадали все этажи здания. Повреждены конструктивные элементы: железобетонные плиты и фермы, металлические балки, кровля. Внутренняя отделка имеет следы сажи и копоти, потёки от воды. Следствием установлено, что причиной пожара стало воспламенение горючих материалов от короткого замыкания электросети.

Производственное здание было застраховано в компании Росгосстрах по программе страхования имущества юридических лиц. Договор включал в себя полный пакет рисков.

Событие было признано страховым случаем. После предоставления всех необходимых документов клиенту была произведена выплата в размере почти 37 млн рублей.

"Сегодня одной из важных составляющих устойчивого положения на рынке для любой организации является страхование, - говорит заместитель директора по корпоративным продажам филиала компании Росгосстрах в Москве и Московской области Сергей Шестернин. - Владелец этого производственного помещения заранее позаботился о защите своего имущества и получил страховую выплату, которая покроет незапланированные финансовые потери".