Россельхозбанк снизил ставку по ипотеке для ряда жилых комплексов до 7% годовых
26.12.2016, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россельхозбанк снизил процентные ставки по ипотеке при покупке квартир в ряде жилых комплексов Москвы, Московской области и города Липецк.
Теперь клиенты Банка могут получить кредит под ставку от 7% годовых на приобретение жилья в московском ЖК «Прайм Тайм», в ЖК «Томилино», расположенном в Люберецком районе Подмосковья, в ЖК «Лукино», возводимом в Щелковском районе Московской области, а также в микрорайоне «Университетский» в городе Липецк. Кредитование осуществляется как по продукту «Ипотека с государственной поддержкой», так и в рамках стандартной ипотечной программы Банка.
Теперь клиенты Банка могут получить кредит под ставку от 7% годовых на приобретение жилья в московском ЖК «Прайм Тайм», в ЖК «Томилино», расположенном в Люберецком районе Подмосковья, в ЖК «Лукино», возводимом в Щелковском районе Московской области, а также в микрорайоне «Университетский» в городе Липецк. Кредитование осуществляется как по продукту «Ипотека с государственной поддержкой», так и в рамках стандартной ипотечной программы Банка.