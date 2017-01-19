Россельхозбанк возобновил спецпрограмму "Военная ипотека"
19.01.2017, 12:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россельхозбанк возобновил действие специальной программы кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Условиями программы предусмотрена возможность приобретения квартиры или земельного участка с домом на вторичном рынке жилья.
Процентная ставка по продукту "Военная ипотека" составляет от 12% годовых, сумма кредита – от 300 тыс. до 1,95 млн рублей, максимальный срок кредитования – до 24 лет. Комиссии за выдачу, сопровождение и досрочное погашение займа не взимаются.
Воспользоваться программой могут граждане РФ, проходящие военную службу по контракту и находящиеся не менее трёх лет в реестре участников НИС. Обязательства по погашению кредита на время прохождения заёмщиком военной службы выполняет государство.
Процентная ставка по продукту "Военная ипотека" составляет от 12% годовых, сумма кредита – от 300 тыс. до 1,95 млн рублей, максимальный срок кредитования – до 24 лет. Комиссии за выдачу, сопровождение и досрочное погашение займа не взимаются.
Воспользоваться программой могут граждане РФ, проходящие военную службу по контракту и находящиеся не менее трёх лет в реестре участников НИС. Обязательства по погашению кредита на время прохождения заёмщиком военной службы выполняет государство.