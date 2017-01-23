ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В декабре 2016 года Россельхозбанк перевел в промышленную эксплуатацию и успешно завершил тиражирование на все региональные филиалы автоматизированной системы «Архив бухгалтерских документов в электронном виде». Благодаря централизованному внедрению системы порядка 90% бухгалтерских документов дня Банка были переведены на хранение с использованием электронных носителей информации. В результате реализации проекта Банку удалось снизить трудозатраты на формирование сшивов документов более чем в три раза, а также более чем в пять раз сократить потребности в площадях хранения.

Реализация данного проекта позволила Банку не только существенно снизить расходы на обработку и хранение документации, но и поддержать один из важнейших трендов 2017 года по улучшению общей экологической ситуации в рамках Года экологии, объявленного указом Президента России Владимира Владимировича Путина.