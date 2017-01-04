Российские фондовые индексы приблизились к историческим максимумам
04.01.2017, 12:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне российские фондовые индексы активно росли, вплотную приблизившись к историческим максимумам. Так, долларовый индекс РТС к закрытию достиг отметки в 1189,32 пункта (+3,21 процента), а индекс ММВБ, номинированный в рублях, закрылся на отметке в 2285,43 пункта (+2,36 процента).
Сегодня на утренних торгах произошла небольшая коррекция: индекс РТС потерял 0,92 процента, а индекс ММВБ 0,65 процента.
В Европе и Новом Свете торги после новогодних выходных также стартовали в "зелёной" зоне. Факторами роста выступили свежие статданные и рост котировок ценных бумаг финансового сектора.
Dow 30 к закрытию сессии торговался близ отметки в 19880 п., прибавляя 0,6 процента. S&P 500 и Nasdaq выросли за день на 0,85 процента до 2257,83 пункта и 5429,08 пункта соответственно.
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Европейский индексы утром корректируются вниз после роста накануне. Так, британский индекс FTSE 100 теряет 0,08 процента, французский CAC 40 упал на 0,03 процента, а немецкий DAX снизился на 0,2 процента.
Нефтяные котировки показывают рост после вчерашнего падения. Североморская нефть Brent вплотную приблизилась к отметке 56 долларов за баррель (+0,9 процента), лёгкая нефть WTI стоит 55,78 доллара за баррель (+0,84 процента).
Ранее в этом году цена на нефть марки Brent поднималась выше уровня в 58 долларов.
Аналитики прогнозируют падение товарных запасов "чёрного золота" в Штатах на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей.
На цены также оказывает влияние сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран, которая вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января.
Рубль слегка снизился к доллару США, но подрос к евро. К 12.00 мск за 1 доллар США давали 60,7452 рубля (-0,27 процента), за 1 евро давали 63,336 рубля (+0,14 процента).
Сегодня на утренних торгах произошла небольшая коррекция: индекс РТС потерял 0,92 процента, а индекс ММВБ 0,65 процента.
В Европе и Новом Свете торги после новогодних выходных также стартовали в "зелёной" зоне. Факторами роста выступили свежие статданные и рост котировок ценных бумаг финансового сектора.
Dow 30 к закрытию сессии торговался близ отметки в 19880 п., прибавляя 0,6 процента. S&P 500 и Nasdaq выросли за день на 0,85 процента до 2257,83 пункта и 5429,08 пункта соответственно.
--- Информация: специализированный ресурс Trade Like A pro представит торговые стратегии, советники, индикаторы, познакомит с обширной подборкой профильных аналитических материалов, а также позволит скачать бесплатный видеокурс для начинающих о заработке на рынке Форекс и позволит обмениваться мнениями с коллегами в тематических форумах. ---
Европейский индексы утром корректируются вниз после роста накануне. Так, британский индекс FTSE 100 теряет 0,08 процента, французский CAC 40 упал на 0,03 процента, а немецкий DAX снизился на 0,2 процента.
Нефтяные котировки показывают рост после вчерашнего падения. Североморская нефть Brent вплотную приблизилась к отметке 56 долларов за баррель (+0,9 процента), лёгкая нефть WTI стоит 55,78 доллара за баррель (+0,84 процента).
Ранее в этом году цена на нефть марки Brent поднималась выше уровня в 58 долларов.
Аналитики прогнозируют падение товарных запасов "чёрного золота" в Штатах на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей.
На цены также оказывает влияние сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран, которая вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января.
Рубль слегка снизился к доллару США, но подрос к евро. К 12.00 мск за 1 доллар США давали 60,7452 рубля (-0,27 процента), за 1 евро давали 63,336 рубля (+0,14 процента).