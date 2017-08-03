ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страховая компания «Согласие» признана победителем открытого конкурса и обеспечит защиту имущественных интересов банка «Возрождение», связанных с риском утраты (гибели) или повреждения застрахованного имущества. Суммарный лимит ответственности страховщика превышает 4,7 млрд рублей.

Согласно условиям закупки страховой защитой сроком на 1 год будет обеспечено собственное имущество банка по полному пакету рисков: пожар, удар молнии, взрыв бытового газа и технологического характера, падение летательного аппарата, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц, перебои в работе систем электросетей и другие.

В конкурсных процедурах на право предоставления услуг участвовали более 10 игроков страхового рынка.