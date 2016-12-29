ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО "ТрансФин-М" и АО "СМП Банк" подписали договор об открытии кредитной линии объёмом 450 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 5 лет. Привлечённые средства "ТрансФин-М" направит на реализацию проектов по лизингу железнодорожного подвижного состава.

"Это не первый опыт сотрудничества "ТрансФин-М" и "СМП Банка": ранее уже были открыты две кредитные линии общим объёмом 2,6 млрд рублей. Одобрение новых кредитных линий свидетельствует о высокой надёжности и качестве сформированного лизингового портфеля, а также подтверждает тенденцию плодотворных партнёрских взаимоотношений, - отмечает генеральный директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов. - В настоящее время на рынке железнодорожных перевозок наконец происходит восстановление ставок доходности в результате массового списания вагонов. В некоторых регионах уже образуется дефицит подвижного состава, что ведёт к росту спроса со стороны операторов на новые грузовые вагоны. Это способствует возобновлению интереса к инвестированию в данный сегмент".

На сегодняшний день объём кредитного портфеля "ТрансФин-М" составляет 60 млрд рублей, компания сотрудничает с болеем чем 25 банками. Надёжность "ТрансФин-М" в качестве заёмщика подтверждается как ростом числа банков-партнёров и объёмом заимствований, так и высокими кредитными рейтингами, в том числе ведущих международных агентств. Напомним, в январе 2016 года Standard & Poor’s присвоил "ТрансФин-М" международный кредитный рейтинг уровня B.