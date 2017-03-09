ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "СТС Медиа" объявляет о заключении контракта с американской компанией-производителем контента, кабельной и спутниковой сетью HBO (Home Box Office). В рамках достигнутого соглашения для канала "Че" приобретаются исключительные права на показ ряда сериалов HBO в российском телеэфире.

Исключительные права на эфирный показ упомянутых в соглашении сериалов HBO в Российской Федерации закреплены за телеканалом "Че" сроком на два года.

Вячеслав Муругов, Генеральный директор "СТС Медиа": "Стратегия развития "СТС Медиа" предусматривает качественное изменение контента телеканала "Че" и, соответственно, аудитории канала. Закупка контента HBO для эфира "Че" ещё один важный шаг в этом направлении. Дирекция по управлению контентом "СТС Медиа" совместно с каналом проделали отличную работу, мы довольны условиями сделки".

Лев Макаров, Генеральный директор телеканала "Че": "Че" будет знакомить зрителей с лучшими мировыми сериалами, это важная составляющая новой стратегии телеканала. Именно поэтому мы решили создать отдельный слот "Большой сериал", чтобы зритель понимал, что увидит в 23:30 на канале "Че". Ранее мы показали нашим зрителям "Во все тяжкие", "Лиллехаммер", "Как избежать наказания за убийство", сейчас идёт "Мистер Робот". Аудиторные показатели зарубежных сериалов растут, и уже превышают среднюю долю канала".