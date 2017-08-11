ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Саратовские распределительные сети" подведены итоги реализации ремонтной программы в первом полугодии 2017 года. Запланированные мероприятия выполняются в соответствии с намеченными графиками.

С января по июнь текущего года саратовские энергетики отремонтировали 332,8 км линий электропередачи (ВЛ) напряжением 35-110 кВ и 1147 км ВЛ напряжением 0,4-10 кВ. В процессе выполнения ремонтных работ на линиях электропередачи различных классов напряжения заменили 132,2 км провода, 10 667 изоляторов и 1 293 опоры. Отремонтированы 40 подстанций напряжением 35-110 кВ, 402 силовых трансформатора 35-110 кВ, 200 отделителей и короткозамыкателей 35-110 кВ, 274 разъединителя 35-110 кВ, 347 выключателей 6-110 кВ, 874 КТП 6-10/0,4 кВ. Заменены 15 высоковольтных вводов 35-110 кВ.

Большое внимание уделяется расчистке трасс линий электропередачи. Работы, с широким использованием мульчерной техники, выполнены на площади 434 га.

Качественная реализация ремонтной программы - одна из важнейших предпосылок устойчивой работы электрических сетей и бесперебойного электроснабжения потребителей в осенне-зимний период 2017 - 2018 годов на территории Саратовской области.

Аналогичные работы ведутся и в других филиалах ПАО "МРСК Волги": "Самарских распределительных сетях", "Ульяновских распределительных сетях", "Пензаэнерго", "Оренбургэнерго", "Мордовэнерго" и "Чувашэнерго".