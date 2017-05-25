Sberbank Private Banking начал обслуживание клиентов в Казахстане
25.05.2017, 17:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк сообщает, что Sberbank Private Banking начал деятельность в Казахстане. Состоятельные частные клиенты ДБ АО «Сбербанк» и состоятельные лица из Казахстана с активами более 100 млн рублей получили возможность подключиться к платформе Sberbank Private Banking.
Казахстанские клиенты получат полный сервис и доступ ко всей продуктовой линейке Sberbank Private Banking. Порог входа также остался без изменений и составляет 100 млн рублей. Обслуживание будут осуществлять специалисты из Московского офиса с поддержкой в городах присутствия Банка.
Казахстанские клиенты получат полный сервис и доступ ко всей продуктовой линейке Sberbank Private Banking. Порог входа также остался без изменений и составляет 100 млн рублей. Обслуживание будут осуществлять специалисты из Московского офиса с поддержкой в городах присутствия Банка.