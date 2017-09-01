ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Sberbank Private Banking второй год подряд занял первое место в рейтинге российских банков индустрии private banking по версии журнала Forbes.

Это достижение пополнило весомую копилку наград, полученных Sberbank Private Banking в 2016–2017 годах. В их числе — первые места в рейтингах влиятельных отраслевых изданий Euromoney, Global Finance, исследовательской компании Frank Research Group.

"Нашей команде приятно получить уже шестую награду менее чем за два года: для нас важно мнение клиентов и финансового сообщества о нашей работе, — отметила руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. — Их оценки подтверждают, что мы находимся на правильном пути".

Sberbank Private Banking — направление бизнеса в Группе Сбербанк. Подразделение занимается персональным обслуживанием состоятельных частных клиентов, предоставляя решения по сохранению и приумножению личного капитала клиента и членов его семьи, а также широкий набор нефинансовых сервисов и lifestyle-продуктов. Среди приоритетов Sberbank Private Banking — ориентир на потребности клиента и индивидуальный подход, высочайшая надёжность и конфиденциальность, "открытая архитектура" по ряду направлений продуктовой линейки.