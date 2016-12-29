Сбербанк России реструктурировал часть долга АВТОВАЗа на 1,5 года
29.12.2016, 10:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк России реструктурировал часть долга АВТОВАЗа на полтора года. "Оставшуюся часть планируем реструктурировать к концу I квартала 2017 года", – сообщили в пресс-службе Sberbank CIB.
Сумма пролонгированной задолженности не раскрывается.
Группа "АВТОВАЗ" задолжала Сбербанку около 16,5 млрд рублей, в июле банк уже проводил пролонгацию кредитов автоконцерна до декабря.
Сумма пролонгированной задолженности не раскрывается.
Группа "АВТОВАЗ" задолжала Сбербанку около 16,5 млрд рублей, в июле банк уже проводил пролонгацию кредитов автоконцерна до декабря.