ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ) подписали договор о финансировании на цели предоставления кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Это позволяет начать второй этап программы поддержки малого и среднего бизнеса "Доступный кредит для МСП", которую совместно реализуют Сбербанк и ФРДВ.

Общий объём финансирования второго этапа программы с учётом собственных средств Сбербанка и средств ФРДВ превысит 10 млрд рублей. Соглашение позволит оказать финансовую поддержку более 600 субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях на территории Дальнего Востока

Предприниматели смогут получать краткосрочные (до 3 лет в размере не более 500 млн рублей) и инвестиционные кредиты (до 1 млрд рублей на срок до 10 лет) по ставке не более 11,4% годовых.

"Мы стремимся, чтобы клиент получал все необходимые услуги, в том числе финансовые, максимально быстро и удобно для него. Сбербанк принял активное участие в подписании договора с ФРДВ, чтобы предоставить привлекательные предложения для наших клиентов и максимально упростить для них процесс получения мер господдержки. В настоящее время банк активно формирует списки заёмщиков, которым может быть предоставлен кредит по льготной ставке", — отметил вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

"Спрос на кредиты для малого и среднего и малого бизнеса, который мы увидели на Дальнем Востоке в рамках первого этапа программы, превзошёл сделанные ранее прогнозы. Зарезервированные средства были выбраны заёмщиками быстрее, чем мы предполагали - всего за несколько месяцев. Поэтому мы приняли решение расширить программу кредитования со Сбербанком, а также снизить пороговые процентные ставки. Дальнейшее успешное сотрудничество позволит обеспечить малые и средние предприятия Дальнего Востока дополнительными финансовыми ресурсами, необходимыми для развития", - отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Программа поддержки малого и среднего бизнеса "Доступный кредит для МСП", инициированная Фондом развития Дальнего Востока, направлена на поддержку дальневосточных предпринимателей. В рамках первого этапа программы ФРДВ совместно со Сбербанком было профинансировано 226 проектов малого и среднего бизнеса в ДФО на 2,7 млрд рублей. Займы выдаются как на пополнение оборотного капитала, так и на инвестиции в расширение предприятий и создание новых бизнесов.