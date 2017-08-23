Сбербанк отчитался за 2 квартал 2017 года, показав чистую прибыль в размере 185,6 млрд. руб.
Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: “Во 2 квартале 2017 высокий показатель рентабельности капитала на уровне 24,8% стал результатом благоприятных трендов, включая ускорение роста кредитного портфеля, устойчивость маржи, рост комиссионных доходов и повышение эффективности. Это позволило увеличить прибыль на обыкновенную акцию на 33,5% за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат 2-го квартала 2017 обеспечивает адекватный уровень капитала для дальнейшего роста, даже с учетом выплаты существенных дивидендов и предстоящих регуляторных изменений, которые повлияют на уровни достаточности капитала.”
Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2017:
· Чистая прибыль составила 185,6 млрд. руб.;
· Прибыль на обыкновенную акцию составила 8,36 руб., рост на 26,3% по сравнению со 2 кварталом прошлого года;
· Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,8%, по сравнению с 22,8% во 2 квартале 2016 года;
· Кредитный портфель Группы до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% за квартал до 19,0 трлн. руб., включая рост кредитов корпоративным клиентам на 5,4% до 13,8 трлн. руб. и кредитов физическим лицам – на 3,1% до 5,2 трлн. руб;
· Операционные расходы Группы сократились на 4,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года;
· Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 33,5% по сравнению с 38,5% во 2 квартале 2016 года;
· Во 2 квартале Группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд. руб.; размер собственных средств Группы снизился за квартал, и коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I составил 12,7%, а достаточность общего капитала –16,0%.
Обзор основных показателей
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
2 кв.
2017
|
1 кв. 2017
|
2 кв. 2016
|
2 кв.17/
1 кв.17
% изм.
|
2 кв.17/
2 кв.16
% изм.
|
6 мес. 2017
|
6 мес.
2016
|
6 мес.17/
6 мес.16
% изм.
|
Чистые процентные доходы
|
357,6
|
336,6
|
339,3
|
6,2%
|
5,4%
|
694,2
|
664,8
|
4,4%
|
Чистые комиссионные доходы
|
94,9
|
80,4
|
85,9
|
18,0%
|
10,5%
|
175,3
|
163,1
|
7,5%
|
Прочие непроцентные доходы / (расходы)
|
28,9
|
5,5
|
17,6
|
425,5%
|
64,2%
|
34,4
|
(7,5)
|
н.д.
|
Доходы всего
|
481,4
|
422,5
|
442,8
|
13,9%
|
8,7%
|
903,9
|
820,4
|
10,2%
|
Чистый расход от создания резерва под обесценение долговых финансовых активов
|
(89,1)
|
(67,3)
|
(96,5)
|
32,4%
|
(7,7%)
|
(156,4)
|
(180,4)
|
(13,3%)
|
Операционные расходы
|
(161,2)
|
(147,3)
|
(168,8)
|
9,4%
|
(4,5%)
|
(308,5)
|
(312,6)
|
(1,3%)
|
Чистая прибыль
|
185,6
|
166,6
|
145,4
|
11,4%
|
27,6%
|
352,2
|
263,1
|
33,9%
|
Прибыль на обыкновенную акцию, руб.
|
8,36
|
7,79
|
6,62
|
7,3%
|
26,3%
|
16,15
|
12,10
|
33,5%
|
Совокупный доход за период
|
217,7
|
138,2
|
149,3
|
57,5%
|
45,8%
|
355,9
|
273,8
|
30,0%
|
Балансовая стоимость на акцию*, руб.
|
134,6
|
131,0
|
115,3
|
2,7%
|
16,7%
|
134,6
|
115,3
|
16,7%
|
Основные финансовые коэффициенты
|
Рентабельность капитала
|
24,8%
|
23,1%
|
22,8%
|
|
|
23,9%
|
21,1%
|
|
Рентабельность активов
|
2,9%
|
2,7%
|
2,2%
|
|
|
2,8%
|
2,0%
|
|
Чистая процентная маржа
|
6,0%
|
5,8%
|
5,6%
|
|
|
5,9%
|
5,5%
|
|
Стоимость риска
|
191 б.п.
|
146 б.п.
|
202 б.п.
|
|
|
169 б.п.
|
186 б.п.
|
|
Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов
|
33,5%
|
34,7%
|
38,5%
|
|
|
34,0%
|
37,7%
|
* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет
Чистые процентные доходы за 2 квартал 2017 составили 357,6 млрд. руб., прибавив 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года:
- Динамика процентных доходов (снижение на 3,9% до 576,4 млрд. руб., по сравнению со 2 кварталом 2016) была обусловлена общим снижением процентных ставок в экономике, в то время как процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 15,9% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 218,8 млрд. руб.;
- Стоимость пассивов снизилась на 20 базисных пунктов до 4,2% во 2 квартале 2017 относительно 1 квартала 2017, за счет снижения стоимости срочных депозитов физическим лицам на 30 базисных пунктов до 5,3%, в то время как доходность работающих активов не изменилась за квартал, оставшись на уровне 9,7%, несмотря на снижение процентных ставок.
Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал составил 94,9 млрд. руб., увеличившись на 10,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года. Основными факторами роста стали операции с банковскими картами, доходы от которых выросли на 24,1% во 2 квартале 2017 по сравнению со 2 кварталом 2016 года.
Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2017 составили 88,8 млрд. руб. в сравнении с 98,3 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 191 базисного пункта против 202 базисных пунктов годом ранее.
- Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 229 базисных пунктов;
- Стоимость кредитного риска розничного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 90 базисных пунктов.
Операционные расходы Группы во 2 квартале 2017 года сократились на 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года до 161,2 млрд. руб. Сокращение основных расходов наблюдалось по большинству ключевых статей, включая административные расходы, расходы по операционной аренде, расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств, в то время как расходы на содержание персонала увеличились только на 0,5% во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года.
Основные показатели отчета о финансовом положении
|
В млрд. руб., если не указано иное
|
30/06/17
|
31/03/17
|
31/12/16
|
6 мес.17/
3 мес. 17
% изм.
|
6 мес. 17/
12 мес. 16
% изм.
|
Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение):
|
19 030,7
|
18 168,0
|
18 664,7
|
4,7%
|
2,0%
|
Кредиты юридическим лицам
|
13 827,3
|
13 122,4
|
13 633,0
|
5,4%
|
1,4%
|
Кредиты физическим лицам
|
5 203,4
|
5 045,6
|
5 031,7
|
3,1%
|
3,4%
|
Реструктурированные кредиты
|
1 286,0
|
1 230,4
|
1 209,1
|
4,5%
|
6,4%
|
Портфель ценных бумаг
|
3 124,1
|
2 737,5
|
2 717,5
|
14,1%
|
15,0%
|
Всего активов
|
25 754,7
|
24 655,4
|
25 368,5
|
4,5%
|
1,5%
|
Средства клиентов всего:
|
18 914,1
|
18 043,0
|
18 684,8
|
4,8%
|
1,2%
|
Средства физических лиц
|
12 816,5
|
12 325,4
|
12 449,6
|
4,0%
|
2,9%
|
Средства корпоративных клиентов
|
6 097,6
|
5 717,6
|
6 235,2
|
6,6%
|
(2,2%)
|
Основные финансовые коэффициенты
|
|
|
Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов
|
91,0%
|
90,9%
|
90,6%
|
|
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле
|
4,6%
|
4,7%
|
4,4%
|
|
|
Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам
|
160%
|
157%
|
157%
|
|
|
Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле
|
6,8%
|
6,8%
|
6,5%
|
|
|
Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты
|
77,1%
|
75,3%
|
74,6%
|
|
Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% до 19,0 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Рост портфеля произошел как за счет увеличения кредитов корпоративным клиентам (на 5,4% во 2 квартале) на фоне роста спроса и эффекта от переоценки валютной составляющей портфеля, так и спроса на кредиты со стороны физических лиц (портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 3,9%, а рост ипотечных кредитов составил за квартал 2,3%).
Средства клиентов показали рост на 4,8% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала за счет притока средств как юридических, так и физических лиц (рост на 6,6% и 4,0%, соответственно, за квартал).
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 4,6% во 2 квартале 2017 по сравнению с 4,7% в 1 квартале 2017 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов повысился за квартал до 160%.
Доля портфеля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле осталась без изменений за квартал на уровне 6,8%; увеличение остатка реструктурированных ссуд на балансе объясняется, главным образом, эффектом ослабления рубля. Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов достиг 77,1% во 2 квартале 2017, по сравнению с 75,3% в 1 квартале 2017.
Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств
|
Согласно Базель I
млрд. руб., если не указано иное
|
30/06/17
|
31/03/17
|
31/12/16
|
6 мес.17/
3 мес. 17
% изм.
|
6 мес. 17/
12 мес. 16
% изм.
|
Капитал 1-го уровня
|
2 959,1
|
2 903,2
|
2 732,7
|
1,9%
|
8,3%
|
Общий капитал
|
3 734,7
|
3 635,5
|
3 499,7
|
2,7%
|
6,7%
|
Активы, взвешенные с учетом риска
|
23 344,9
|
21 926,6
|
22 268,2
|
6,5%
|
4,8%
|
Собственные средства
|
3 040,4
|
2 958,9
|
2 821,6
|
2,8%
|
7,8%
|
Коэффициенты достаточности капитала
|
|
|
Коэффициент достаточности основного капитала
|
12,7%
|
13,2%
|
12,3%
|
|
|
Коэффициент достаточности общего капитала
|
16,0%
|
16,6%
|
15,7%
|
|
Общий капитал Группы вырос на 2,7% до 3,7 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года относительно предыдущего квартала преимущественно за счет нераспределенной прибыли. Во 2 квартале 2017 года Группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд. руб.
Активы Группы, взвешенные с учётом риска, выросли на 6,5% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала и составили 23,3 млрд. руб., за счет роста спроса на кредиты и ослабление курса рубля. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 50 базисных пунктов во втором квартале 2017 года до 12,7%. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 60 базисных пунктов во 2 квартале 2017 года до 16,0%.