ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчётность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) (далее – «отчётность») за 6 месяцев 2017 года и по состоянию на 30 июня 2017, содержащую отчёт компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: “Во 2 квартале 2017 высокий показатель рентабельности капитала на уровне 24,8% стал результатом благоприятных трендов, включая ускорение роста кредитного портфеля, устойчивость маржи, рост комиссионных доходов и повышение эффективности. Это позволило увеличить прибыль на обыкновенную акцию на 33,5% за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат 2-го квартала 2017 обеспечивает адекватный уровень капитала для дальнейшего роста, даже с учетом выплаты существенных дивидендов и предстоящих регуляторных изменений, которые повлияют на уровни достаточности капитала.”

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за  2 квартал 2017:

·         Чистая прибыль составила 185,6 млрд. руб.;

·         Прибыль на обыкновенную акцию составила 8,36 руб., рост на 26,3% по сравнению со 2 кварталом прошлого года;

·         Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,8%, по сравнению с 22,8% во 2 квартале 2016 года;

·         Кредитный портфель Группы до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% за квартал до 19,0 трлн. руб., включая рост кредитов корпоративным клиентам на 5,4% до 13,8 трлн. руб. и кредитов физическим лицам – на 3,1% до 5,2 трлн. руб;

·         Операционные расходы Группы сократились на 4,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года;

·         Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 33,5% по сравнению с 38,5% во 2 квартале 2016 года;

·         Во 2 квартале Группа выплатила дивиденды в  размере 134,4 млрд. руб.; размер собственных средств Группы снизился за квартал, и коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I  составил 12,7%, а достаточность общего капитала –16,0%.

Обзор основных показателей

В млрд. руб., если не указано иное

2 кв.

2017

1 кв. 2017

2 кв. 2016

2 кв.17/

1 кв.17

% изм. 

2 кв.17/

2 кв.16

% изм.

6 мес. 2017

6 мес.

2016

6 мес.17/

6 мес.16

% изм.

Чистые процентные доходы

357,6

336,6

339,3

6,2%

5,4%

694,2

664,8

4,4%

Чистые комиссионные доходы

94,9

80,4

85,9

18,0%

10,5%

175,3

163,1

7,5%

Прочие непроцентные доходы / (расходы)

28,9

5,5

17,6

425,5%

64,2%

34,4

(7,5)

н.д.

Доходы всего

481,4

422,5

442,8

13,9%

8,7%

903,9

820,4

10,2%

Чистый расход от создания резерва под обесценение долговых финансовых активов

(89,1)

(67,3)

(96,5)

32,4%

(7,7%)

(156,4)

(180,4)

(13,3%)

Операционные расходы

(161,2)

(147,3)

(168,8)

9,4%

(4,5%)

(308,5)

(312,6)

(1,3%)

Чистая прибыль

185,6

166,6

145,4

11,4%

27,6%

352,2

263,1

33,9%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

8,36

7,79

6,62

7,3%

26,3%

16,15

12,10

33,5%

Совокупный доход за период

217,7

138,2

149,3

57,5%

45,8%

355,9

273,8

30,0%

Балансовая стоимость на акцию*, руб.

134,6

131,0

115,3

2,7%

16,7%

134,6

115,3

16,7%

Основные финансовые коэффициенты

Рентабельность капитала

24,8%

23,1%

22,8%

 

 

23,9%

21,1%

 

Рентабельность активов

2,9%

2,7%

2,2%

 

 

2,8%

2,0%

 

Чистая процентная маржа

6,0%

5,8%

5,6%

 

 

5,9%

5,5%

 

Стоимость риска

191 б.п. 

146  б.п.

202  б.п.

 

 

169 б.п.

186 б.п.

 

Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов

33,5%

34,7%

38,5%

 

 

34,0%

37,7%

 
                                                       

Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2017 составили 357,6 млрд. руб., прибавив 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года:

  • Динамика процентных доходов (снижение на 3,9% до 576,4 млрд. руб., по сравнению со 2 кварталом 2016) была обусловлена общим снижением процентных ставок в экономике, в то время как процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 15,9% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 218,8 млрд. руб.;
  • Стоимость пассивов снизилась на 20 базисных пунктов до 4,2% во 2 квартале 2017 относительно 1 квартала 2017, за счет снижения стоимости срочных депозитов физическим лицам на 30 базисных пунктов до 5,3%, в то время как доходность работающих активов не изменилась за квартал, оставшись на уровне 9,7%, несмотря на снижение процентных ставок.

Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал составил 94,9 млрд. руб., увеличившись на 10,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года. Основными факторами роста стали операции с банковскими картами, доходы от которых выросли на 24,1% во 2 квартале 2017 по сравнению со 2 кварталом 2016 года.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2017 составили 88,8 млрд. руб. в сравнении с 98,3 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 191 базисного пункта против 202 базисных пунктов годом ранее.

  • Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 229 базисных пунктов;
  • Стоимость кредитного риска розничного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 90 базисных пунктов.

Операционные расходы Группы во 2 квартале 2017 года сократились на 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года до 161,2 млрд. руб.  Сокращение основных расходов наблюдалось по большинству ключевых статей, включая административные расходы, расходы по операционной аренде, расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств, в то время как расходы на содержание персонала  увеличились только на 0,5% во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

30/06/17

31/03/17

31/12/16

6 мес.17/

3 мес. 17

% изм.

6 мес. 17/

12 мес. 16

% изм.

Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение):

19 030,7

18 168,0

18 664,7

4,7%

2,0%

Кредиты юридическим лицам

13 827,3

13 122,4

13 633,0

5,4%

1,4%

Кредиты физическим лицам

5 203,4

5 045,6

5 031,7

3,1%

3,4%

Реструктурированные кредиты

1 286,0

1 230,4

1 209,1

4,5%

6,4%

Портфель ценных бумаг

3 124,1

2 737,5

2 717,5

14,1%

15,0%

Всего активов

25 754,7

24 655,4

25 368,5

4,5%

1,5%

Средства клиентов всего:

18 914,1

18 043,0

18 684,8

4,8%

1,2%

Средства физических лиц

12 816,5

12 325,4

12 449,6

4,0%

2,9%

Средства корпоративных клиентов

6 097,6

5 717,6

6 235,2

6,6%

(2,2%)

Основные финансовые коэффициенты

 

 

Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов

91,0%

90,9%

90,6%

 

 

Доля  неработающих  кредитов  в кредитном  портфеле

4,6%

4,7%

4,4%

 

 

Резерв  под  обесценение  кредитного портфеля  к  неработающим  кредитам

160%

157%

157%

 

 

Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле

6,8%

6,8%

6,5%

 

 

Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты

77,1%

75,3%

74,6%

 

 


Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% до 19,0 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Рост портфеля произошел как за счет увеличения кредитов корпоративным клиентам (на 5,4% во 2 квартале) на фоне роста спроса и эффекта от переоценки валютной  составляющей портфеля,  так и спроса на кредиты со стороны физических лиц (портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 3,9%, а рост ипотечных кредитов составил за квартал 2,3%).

Средства клиентов показали  рост на 4,8% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала за счет притока средств как юридических, так и физических лиц (рост на 6,6% и 4,0%, соответственно, за квартал).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 4,6% во 2 квартале 2017 по сравнению с 4,7% в 1 квартале 2017 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов повысился за квартал до 160%.  

Доля портфеля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле осталась без изменений за квартал на уровне 6,8%; увеличение остатка реструктурированных ссуд на балансе объясняется, главным образом, эффектом ослабления рубля. Резерв  под  обесценение  кредитного портфеля  к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов достиг 77,1% во 2 квартале 2017, по сравнению с 75,3% в 1 квартале 2017.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I

млрд. руб., если не указано иное

30/06/17

31/03/17

31/12/16

6 мес.17/

3 мес. 17

% изм.

6 мес. 17/

12 мес. 16

% изм.

Капитал 1-го уровня

2 959,1

2 903,2

2 732,7

1,9%

8,3%

Общий капитал

3 734,7

3 635,5

3 499,7

2,7%

6,7%

Активы, взвешенные с учетом риска

23 344,9

21 926,6

22 268,2

6,5%

4,8%

Собственные средства

3 040,4

2 958,9

2 821,6

2,8%

7,8%

Коэффициенты достаточности капитала

 

 

Коэффициент достаточности основного капитала

12,7%

13,2%

12,3%

 

 

Коэффициент достаточности общего капитала

16,0%

16,6%

15,7%

 

 
                 

Общий капитал Группы вырос на 2,7% до 3,7 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года относительно предыдущего квартала преимущественно за счет нераспределенной прибыли. Во 2 квартале 2017 года Группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд. руб.

Активы Группы, взвешенные с учётом риска, выросли на 6,5% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала и составили 23,3 млрд. руб., за счет роста спроса на кредиты и ослабление курса рубля. Коэффициент достаточности основного капитала  снизился на 50 базисных пунктов во втором квартале 2017 года до 12,7%. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 60 базисных пунктов во 2 квартале 2017 года до 16,0%.

 

 