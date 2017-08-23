ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчётность в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) (далее – «отчётность») за 6 месяцев 2017 года и по состоянию на 30 июня 2017, содержащую отчёт компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: “Во 2 квартале 2017 высокий показатель рентабельности капитала на уровне 24,8% стал результатом благоприятных трендов, включая ускорение роста кредитного портфеля, устойчивость маржи, рост комиссионных доходов и повышение эффективности. Это позволило увеличить прибыль на обыкновенную акцию на 33,5% за 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результат 2-го квартала 2017 обеспечивает адекватный уровень капитала для дальнейшего роста, даже с учетом выплаты существенных дивидендов и предстоящих регуляторных изменений, которые повлияют на уровни достаточности капитала.”

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2017:

· Чистая прибыль составила 185,6 млрд. руб.;

· Прибыль на обыкновенную акцию составила 8,36 руб., рост на 26,3% по сравнению со 2 кварталом прошлого года;

· Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 24,8%, по сравнению с 22,8% во 2 квартале 2016 года;

· Кредитный портфель Группы до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% за квартал до 19,0 трлн. руб., включая рост кредитов корпоративным клиентам на 5,4% до 13,8 трлн. руб. и кредитов физическим лицам – на 3,1% до 5,2 трлн. руб;

· Операционные расходы Группы сократились на 4,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года;

· Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 33,5% по сравнению с 38,5% во 2 квартале 2016 года;

· Во 2 квартале Группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд. руб.; размер собственных средств Группы снизился за квартал, и коэффициент достаточности основного капитала согласно Базель I составил 12,7%, а достаточность общего капитала –16,0%.

Обзор основных показателей

В млрд. руб., если не указано иное 2 кв. 2017 1 кв. 2017 2 кв. 2016 2 кв.17/ 1 кв.17 % изм. 2 кв.17/ 2 кв.16 % изм. 6 мес. 2017 6 мес. 2016 6 мес.17/ 6 мес.16 % изм. Чистые процентные доходы 357,6 336,6 339,3 6,2% 5,4% 694,2 664,8 4,4% Чистые комиссионные доходы 94,9 80,4 85,9 18,0% 10,5% 175,3 163,1 7,5% Прочие непроцентные доходы / (расходы) 28,9 5,5 17,6 425,5% 64,2% 34,4 (7,5) н.д. Доходы всего 481,4 422,5 442,8 13,9% 8,7% 903,9 820,4 10,2% Чистый расход от создания резерва под обесценение долговых финансовых активов (89,1) (67,3) (96,5) 32,4% (7,7%) (156,4) (180,4) (13,3%) Операционные расходы (161,2) (147,3) (168,8) 9,4% (4,5%) (308,5) (312,6) (1,3%) Чистая прибыль 185,6 166,6 145,4 11,4% 27,6% 352,2 263,1 33,9% Прибыль на обыкновенную акцию, руб. 8,36 7,79 6,62 7,3% 26,3% 16,15 12,10 33,5% Совокупный доход за период 217,7 138,2 149,3 57,5% 45,8% 355,9 273,8 30,0% Балансовая стоимость на акцию*, руб. 134,6 131,0 115,3 2,7% 16,7% 134,6 115,3 16,7% Основные финансовые коэффициенты Рентабельность капитала 24,8% 23,1% 22,8% 23,9% 21,1% Рентабельность активов 2,9% 2,7% 2,2% 2,8% 2,0% Чистая процентная маржа 6,0% 5,8% 5,6% 5,9% 5,5% Стоимость риска 191 б.п. 146 б.п. 202 б.п. 169 б.п. 186 б.п. Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов 33,5% 34,7% 38,5% 34,0% 37,7%

* Собственные средства / общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные). Неаудированный расчет

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2017 составили 357,6 млрд. руб., прибавив 5,4% относительно аналогичного периода прошлого года:

Динамика процентных доходов (снижение на 3,9% до 576,4 млрд. руб., по сравнению со 2 кварталом 2016) была обусловлена общим снижением процентных ставок в экономике, в то время как процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 15,9% во 2 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 218,8 млрд. руб.;

Стоимость пассивов снизилась на 20 базисных пунктов до 4,2% во 2 квартале 2017 относительно 1 квартала 2017, за счет снижения стоимости срочных депозитов физическим лицам на 30 базисных пунктов до 5,3%, в то время как доходность работающих активов не изменилась за квартал, оставшись на уровне 9,7%, несмотря на снижение процентных ставок.

Чистый комиссионный доход Группы за 2 квартал составил 94,9 млрд. руб., увеличившись на 10,5% по сравнению со 2 кварталом 2016 года. Основными факторами роста стали операции с банковскими картами, доходы от которых выросли на 24,1% во 2 квартале 2017 по сравнению со 2 кварталом 2016 года.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 2 квартал 2017 составили 88,8 млрд. руб. в сравнении с 98,3 млрд. руб. за аналогичный период 2016 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 191 базисного пункта против 202 базисных пунктов годом ранее.

Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 229 базисных пунктов;

Стоимость кредитного риска розничного портфеля составила во 2 квартале 2017 года 90 базисных пунктов.

Операционные расходы Группы во 2 квартале 2017 года сократились на 4,5% относительно аналогичного периода прошлого года до 161,2 млрд. руб. Сокращение основных расходов наблюдалось по большинству ключевых статей, включая административные расходы, расходы по операционной аренде, расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств, в то время как расходы на содержание персонала увеличились только на 0,5% во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное 30/06/17 31/03/17 31/12/16 6 мес.17/ 3 мес. 17 % изм. 6 мес. 17/ 12 мес. 16 % изм. Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение): 19 030,7 18 168,0 18 664,7 4,7% 2,0% Кредиты юридическим лицам 13 827,3 13 122,4 13 633,0 5,4% 1,4% Кредиты физическим лицам 5 203,4 5 045,6 5 031,7 3,1% 3,4% Реструктурированные кредиты 1 286,0 1 230,4 1 209,1 4,5% 6,4% Портфель ценных бумаг 3 124,1 2 737,5 2 717,5 14,1% 15,0% Всего активов 25 754,7 24 655,4 25 368,5 4,5% 1,5% Средства клиентов всего: 18 914,1 18 043,0 18 684,8 4,8% 1,2% Средства физических лиц 12 816,5 12 325,4 12 449,6 4,0% 2,9% Средства корпоративных клиентов 6 097,6 5 717,6 6 235,2 6,6% (2,2%) Основные финансовые коэффициенты Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов 91,0% 90,9% 90,6% Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле 4,6% 4,7% 4,4% Резерв под обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам 160% 157% 157% Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле 6,8% 6,8% 6,5% Общий резерв под неработающие кредиты и работающие реструктурированные кредиты 77,1% 75,3% 74,6%



Кредитный портфель до вычета резерва под обесценение вырос на 4,7% до 19,0 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Рост портфеля произошел как за счет увеличения кредитов корпоративным клиентам (на 5,4% во 2 квартале) на фоне роста спроса и эффекта от переоценки валютной составляющей портфеля, так и спроса на кредиты со стороны физических лиц (портфель необеспеченных потребительских кредитов вырос на 3,9%, а рост ипотечных кредитов составил за квартал 2,3%).

Средства клиентов показали рост на 4,8% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала за счет притока средств как юридических, так и физических лиц (рост на 6,6% и 4,0%, соответственно, за квартал).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 4,6% во 2 квартале 2017 по сравнению с 4,7% в 1 квартале 2017 года. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов повысился за квартал до 160%.

Доля портфеля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле осталась без изменений за квартал на уровне 6,8%; увеличение остатка реструктурированных ссуд на балансе объясняется, главным образом, эффектом ослабления рубля. Резерв под обесценение кредитного портфеля к совокупности неработающих и реструктурированных работающих кредитов достиг 77,1% во 2 квартале 2017, по сравнению с 75,3% в 1 квартале 2017.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I млрд. руб., если не указано иное 30/06/17 31/03/17 31/12/16 6 мес.17/ 3 мес. 17 % изм. 6 мес. 17/ 12 мес. 16 % изм. Капитал 1-го уровня 2 959,1 2 903,2 2 732,7 1,9% 8,3% Общий капитал 3 734,7 3 635,5 3 499,7 2,7% 6,7% Активы, взвешенные с учетом риска 23 344,9 21 926,6 22 268,2 6,5% 4,8% Собственные средства 3 040,4 2 958,9 2 821,6 2,8% 7,8% Коэффициенты достаточности капитала Коэффициент достаточности основного капитала 12,7% 13,2% 12,3% Коэффициент достаточности общего капитала 16,0% 16,6% 15,7%

Общий капитал Группы вырос на 2,7% до 3,7 трлн. руб. во 2 квартале 2017 года относительно предыдущего квартала преимущественно за счет нераспределенной прибыли. Во 2 квартале 2017 года Группа выплатила дивиденды в размере 134,4 млрд. руб.

Активы Группы, взвешенные с учётом риска, выросли на 6,5% во 2 квартале 2017 относительно предыдущего квартала и составили 23,3 млрд. руб., за счет роста спроса на кредиты и ослабление курса рубля. Коэффициент достаточности основного капитала снизился на 50 базисных пунктов во втором квартале 2017 года до 12,7%. Коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) снизился на 60 базисных пунктов во 2 квартале 2017 года до 16,0%.