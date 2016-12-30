Сбербанк открыл счёт для сбора средств семьям погибших в катастрофе самолёта Ту-154 над Чёрным морем
30.12.2016, 13:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сбербанк открыл счёт для сбора средств в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154. Получателем средств является Благотворительный фонд "Православие и Мир", который выступил с соответствующей инициативой.
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.
Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:
Счёт №40703810738000006071
БФ "Православие и Мир"
ИНН 7743069277
Реквизиты Банка:
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт 30101810400000000225
Сбербанк осуществляет приём добровольных пожертвований на указанный счёт во всех отделениях банка, а также через интернет-банк Сбербанк Онлайн, без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.
Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря в акватории Сочи. На его борту находились 92 человека. Информации о выживших нет.
Расчётный счёт и реквизиты для перечисления средств:
Счёт №40703810738000006071
БФ "Православие и Мир"
ИНН 7743069277
Реквизиты Банка:
БИК 044525225
ПАО Сбербанк
Корреспондентский счёт 30101810400000000225
Сбербанк осуществляет приём добровольных пожертвований на указанный счёт во всех отделениях банка, а также через интернет-банк Сбербанк Онлайн, без удержания комиссии. Пожертвования можно перевести до 15 февраля 2017 года включительно.