ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За семь месяцев 2017 года Сбербанк выдал 1,017 трлн рублей розничных кредитов. В структуре выдач практически одинаковую долю составили жилищные и потребительские кредиты – 47% и 48% соответственно. Ещё более 4% добавило изменение остатка задолженности по кредитным картам.

По сравнению с предыдущим годом объём выдач увеличился на 23% и практически достиг докризисного уровня 2014 года, когда за семь месяцев было выдано более 1,15 трлн рублей. При этом жилищных кредитов было выдано на 480 млрд рублей, что является рекордным значением за всю историю выдач жилищных кредитов в Сбербанке. В результате портфель розничных кредитов Сбербанка увеличился с начала года на 4,0% или на 174 млрд рублей.

«Росту объёма выдач жилищных кредитов способствовало снижение ставок, а также запуск онлайн портала ДомКлик и электронного сервиса регистрации сделок, позволившего в несколько раз сократить сроки оформления документов на недвижимость. По потребительским кредитам был реализован ряд акций с привлекательными для заёмщиков условиями. Кроме того, получение потребительского кредита стало проще и доступнее: за один короткий визит в банк или онлайн», - прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев.